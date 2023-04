Kirchdorf setzt positiven Lauf auch gegen Brixlegg/Rattenberg fort – Remis zwischen Hopfgarten und Hippach

Details Montag, 01. Mai 2023 01:28

In der 19. Runde der Gebietsliga Ost musste die Partie Bad Häring gegen Westendorf wetterbedingt abgesagt werden, Langkampfen wegen Vomp wurde abgebrochen. Eine Niederlage setzte es für Leader Weerberg in Kirchberg – 0:2! Damit rückt die Tabellenspitze enger zusammen, denn die neue Nummer drei SV Steinbacher Kirchdorf setzt den Erfolgsrun fort und gewinnt auch gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg mit 3:1. SPG Hopfgarten/Itter führt gegen den SK Hippach schnell 2:0 muss aber am Ende mit dem 2:2 auch sehr zufrieden sein. Pillerseetal kann mit dem 1:1 in Schwaz den Kontakt zur Tabellenspitze halten.

Kirchdorf feiert fünften Sieg in Folge gegen Brixlegg/Rattenberg

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Ein Aufeinandertreffen von zwei starken Mannschaften im Frühjahr. Kirchdorf mit vier Siegen und SPG Brixlegg/Rattenberg mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage im Jahr 2023. Kirchdorf spielte von Beginn an sehr offensiv munter drauf los wie schon die letzten vier Spiele, aber Brixlegg im Konter immer gefährlich. Die Heimmannschaft über weite Strecken spielbestimmend, aber die Gäste hatten zwei sehr große Chancen, die Max Baldauf, der Schlussmann vom SV Kirchdorf, exzellent entschärft. Die SPG Brixlegg tritt wirklich gut auf. Es ging in einem guten Spiel von beiden Mannschaften torlos in die Halbzeit.

Wie schon in letzten Spielen wollten die SVK Spieler nach der Pause unbedingt den Sieg, aber die SPG kämpfte. In der 59. Minute war es dann so weit - Patrick Huter erzielte ein herrliches Kopfballtor. Kirchdorf jetzt wieder am Drücker, aber den Gästen gelang in der in der 75. Minute nach einem herrlichen Freistoß Treffer von Andreas Moser der Ausgleich zum 1:1. Aber Kirchdorf schaltete noch mal einen Gang dazu und bei einem Sololauf von Almberger wurde der stark spielende Manuel Proll mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, somit die Gäste nur noch mit zehn Mann auf dem Spielfeld. Florian Danzl erzielte in der 88. Minute das 2:1 nach einem super Zuspiel von Norbert Mitterer. Den Schlusspunkt setzte der Doppel-Torschütze Patrick Huter in der 94. Minute zum 3:1. Somit war klar, dass der SV Steinacher Kirchdorf auch das fünfte Spiel im Frühjahr gewinnt. Nächstes Derby am Montag, dem 1. Mai 2023 in Kirchberg. Anstoß um 19:30 Uhr – eine Nachtragspartie.

Fazit: schlussendlich ein verdienter Dreier unserer Mannschaft, aber die Gäste kämpferisch und im Konter unheimlich gefährlich. In dieser Liga kann man gegen jede Mannschaft verlieren! Der nächste Dreier ist eingefahren, nicht mehr und nicht weniger. Weiterhin hart an uns arbeiten, dann kommen wir unserem Ziel immer näher!“

Punkt für Hippach in Hopfgarten nach einem 0:2 Rückstand in letzter Sekunde

Mario Höck, Trainer SPG Hopfgarten/Itter: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet. Die Führung nach zwölf Minuten durch Manuel Treichl, das 2:0 sieben Minuten später durch Thomas Wechselberger. Dann wurde der Gegner stärker, wir haben dumme Fehler gemacht. Ein Strafstoß in der 24. Minute brachte das 1:2 aus der Sicht der Gäste durch Thomas Eberharter. In Hälfte zwei eine echte Kampfpartie. Zweimal rettet uns unser Goalie vor einem Verlusttreffer, einmal klären wir auf der Linie durch unseren Innenverteidiger. Kurz vor Schluss eine Gelb-Rote Karte für unseren Thomas Wechselberger. Trotz der Umstände sehr bitter das 2:2 in der Nachspielzeit durch Daniel Bertoni. Das hätte natürlich auch eine Niederlage werden können. Deswegen sollten wir mit dem Punkt trotzdem zufrieden sein!“

