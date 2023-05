Kirchdorf gewinnt Nachtragspartie der 17. Runde in Kirchberg!

Details Mittwoch, 03. Mai 2023 02:03

Mit einem 1:0 Erfolg beim SC Kirchberg erobert der SV Steinbacher Kirchdorf am 1. Mai 2023 die Tabellenführung in der Gebietsliga Ost. Ein ganz wichtiger Erfolg für Kirchdorf, denn der Fight um Titel und den zweiten Aufstiegsplatz ist extrem hart umkämpft. Nach Verlustpunkten liegt allerdings Weerberg einen Punkt vor Kirchdorf. In der kommenden 20. Runde ist Kirchdorf am 6.5.2023 um 17 Uhr zu Gast beim SV Achenkirch. Derbyspiele und Kunstrasen sind immer eigene Spiele!

Tolle Kombination bringt Kirchdorf den Dreier!

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Kirchdorf mit fünf Siegen im Jahr 2023, reiste natürlich mit sehr viel Selbstvertrauen nach Kirchberg zum Nachtragsspiel der 17. Runde. Kirchberg siegte letzten Samstag gegen den Tabellenführer Weerberg und Kirchdorf siegte am Freitag gegen Brixlegg.

Die Czedziwoda Mannschaft probierte natürlich wieder mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen. Die ersten zwanzig Minuten gehörten den SV Steinbacher Kirchdorf, aber auch die Gäste probierten alles in die Waagschale zu werfen und spielten stark. Kirchdorf erzielte zwei Abseitstore und hatte sicher mehr vom Spiel in der ersten Hälfte, aber die junge Kirchberger Mannschaft kam immer besser ins Spiel. So ging es mit einen 0:0 in die Halbzeit.

Wie schon in letzten Spielen kamen die Gäste nach dem Pausentee richtig mit Power auf das Spielfeld. Eine wunderschöne Aktion über drei Stationen - Almberger Sololauf auf Emre Cetinkaya und dieser mit einen Zuckerzuspiel zum Torschützen Patrick Huter – brachte die Führung für Kirchdorf.

Kirchdorf jetzt richtig stark im Spiel und erspielte sich einige gute Torchancen, aber leider ohne Torerfolg. In der 75 Minute eine Gelb-Rote Karte gegen Volk Elias und somit Kirchdorf nur noch mit zehn Spielern am Platz. Kirchdorf spielte das 1:0 noch locker herunter und feierte den nächsten Sieg.

Fazit: schlussendlich über neunzig Minuten gesehen ein verdienter Dreier unserer Mannschaft. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit den Burschen, wir haben da wirklich eine coole Truppe. Aber noch haben wir nichts gewonnen, weiter gehts!“

