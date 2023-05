Kantersieg für Westendorf im Brixental-Derby gegen Kirchberg!

Details Montag, 08. Mai 2023 23:37

Der Vierkampf um Titel und Aufstieg in der Gebietsliga Ost wurde in der 20. Runde fortgesetzt. Die Top-4 haben nichts anbrennen lassen. Herausragend der 8:2 Erfolg des SV Westendorf gegen den SC Kirchberg. Westendorf damit nach Verlustpunkten Tabellenführer, real führt Kirchdorf die Tabelle vor Weerberg an. In der kommenden Runde am Samstag, dem 13. Mai 2023, kommt es zum Kracher zwischen dem SV Kirchdorf und dem SV Weerberg – Ankick ist in Kirchdorf um 18:30 Uhr.

Michael Ziepl ist für Westendorf viermal erfolgreich!

An die 500 Zuschauer und Fans sehen im Waldstadion Westendorf einen großartigen und dominanten Auftritt der Heimelf. Bereits zur Halbzeit ist die Partie durch Tore von Michael Ziepl und Florian Antretter entschieden, wobei Ziepl zweimal trifft. 3:0 zur Pause für Westendorf. Michael Ziepl trägt sich auch in der zweiten Hälfte zweimal in die Torschützenliste ein. Dazu kommen Treffer von Stephan Lindner zum 4:0 und 6:0 und Florian Antretter zum 7:0. Nach dem 7:0 kann Roy Meulendijks für die Gäste Ergebniskosmetik betreiben. Das 8:2 am Ende für Westendorf spricht aber eine deutliche Sprache. Der SV Westendorf kommentiert das Spiel auf seiner facebook Seite folgendermaßen: „Der SV Westendorf gewinnt das Brixental-Derby nach einem sehr starken Auftritt im Waldstadion mit 8:2. Ein verdienter Sieg, bei dem das gesamte Team eine sehr gute Leistung zeigte. Besonders hervorzuheben ist unser Youngstar Jakob Antretter, der bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Gebietsliga mehrere Tore mustergültig auflegte!“

Westendorf nach Verlustpunkten Tabellenführer!

Heißer Vierkampf um Titel und Aufstieg! Nach zwanzig Runden führt Kirchdorf nach einem 2:0 in Achenkirch die Tabelle an, zwei Punkte dahinter Weerberg nach dem 2:0 Erfolg gegen den SK Zell am Ziller. „Geheimer“ Tabellenführer ist aber Westendorf, zwei Punkte hinter Kirchdorf, aber mit einem Spiel weniger am Konto. Pillerseetal fehlen nach dem 2:1 gegen Bad Häring drei Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz.

