Punkteteilung zwischen Kirchberg und Pillerseetal

Details Montag, 15. Mai 2023 14:37

„Rückschlag“ unter Anführungszeichen im Kampf um den Aufstieg für den SK AVZ Pillerseetal in der 21. Runde der Gebietsliga Ost. Beim SC Kirchberg kassiert Pillerseetal kurz vor Schluss das 1:1, lässt damit zwei Punkte liegen. Der Schaden hält sich aber in Grenzen, denn die Nummer zwei, Weerberg verliert das Spitzenspiel in Kirchdorf mit 0:1. Auch der direkte Gegner im Kampf um den Aufstieg Westendorf muss beim SK Zell am Ziller eine 2:3-Niederlage einstecken. Damit ist Pillerseetal der Aufstiegszone sogar etwas näher gekommen – zwei Punkte fehlen auf Weerberg.

Kirchberg hat gezeigt, was die Mannschaft drauf hat!

Gert Van Zoest, Trainer SC Kirchberg: „Das Spiel hatte nach dem enttäuschenden Spiel letzte Woche alles, um zu zeigen, dass der SCK mehr drauf hat. Wir starten stark und setzten Pillersee unter Druck. Mit einem überragenden Paul Weissensteiner im Mittelfeld war der SCK die bessere Mannschaft.

Nach einer Ecke in der 15. Minute, wobei auch die Defensivspieler vom SCK mit vorne dabei waren, war Pillersee per Konter erfolgreich und Alexander Bergmann konnte auf 1:0 für die Gäste stellen. Danach ging das Spiel Hin und Her, wobei es kaum Chancen für meine Mannschaft gab. Auch unser U18-Spieler Alperen Sarac war an der Flanke sehr stark und war immer gefährlich für die Hintermannschaft von Pillersee.

Die zweite Hälfte war eine Kopie der ersten Hälfte, der SCK war viel im Angriff, beherrschte das Mittelfeld, aber kam zu wenig Torchancen. In der 75. Minute änderte sich das Spiel, da der SCK wechselte und nun alles nach vorne warf. Die Abwehr von Pillersee kam nicht mehr heraus und der SCK machte viel Druck. In der 88. Minute erreichte ein Pass von Paul Weissensteiner Roy Meulendijks und er erzielte das verdiente 1:1 für Kirchberg.

Ein verdienter Punkt für beide Mannschaften nach einem sehr starken Spiel mit viel Einsatz unter guter Führung des Schiedsrichtergespanns. Nächste Woche, am Sonntag dem 21. Mai 2023 geht es für den SCK auswärts gegen Hippach!“

