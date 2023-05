Kirchberg verliert ersatzgeschwächt in Hippach knapp – sieben Treffer zwischen Langkampfen und Schwaz II

Details Montag, 22. Mai 2023 15:35

Die Partie zwischen Weerberg und Achenkirch in der 22. Runde der Gebietsliga Ost musste auf den 23. Mai 2023 Ankick 18:30 Uhr, verschoben werden. Leader SV Kirchdorf kam im absoluten Spitzenspiel beim SV Weerberg über ein torloses Remis nicht hinaus. Pillerseetal nützt die Gunst der Stunde und zieht mit einem 5:0 gegen Zell am Ziller punktemäßig mit Westendorf gleich, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Der SC Eglo Schwaz II musste sich beim Tabellenletzten SV Langkampfen mit 3:4 geschlagen geben. Im Mittelfeldduell zwischen dem SK Hippach und dem SC Kirchberg setzte sich Hippach knapp mit 1:0 durch.

Kirchberg verliert stark ersatzgeschwächt knapp in Hippach

Gert Von Zoest, Trainer SC Kirchberg: „Der SC Kirchberg startete heute ohne sechs Stammspieler in die Partie und musste dadurch fünf U18-Spieler einsetzen. Das Spiel war in der ersten Hälfte ausgeglichen und es gab nur ganz wenige Torchancen für beide Mannschaften. Durch den körperlichen Einsatz von Hippach gegen die jungen Spieler der SC Kirchberg wurde es ab und zu etwas ruppig. Die zweite Hälfte verlief ähnlich. Durch einen Abwehrfehler sprang der Ball ohne Absicht Thomas Eberharter vor die Füße und er traf in der 64. Minute zum 1:0 für Hippach. Danach drückte der SC Kirchberg auf den Ausgleich, aber mehr als ein paar Torschüsse kamen dabei nicht heraus. Am Ende gab es noch vier Gelbe und eine Rote Karte für die Hippacher, die den Sieg so über die Bühne brachten. Ein Unentschieden war gerecht gewesen, aber man kriegt nicht immer, was man verdient. Ich war zufrieden mit dem Einsatz der jungen Spieler und das gibt dem SC Kirchberg für die Zukunft eine Perspektive!“

Schwaz II mit großer Moral in Langkampfen

Armin Gruber, Trainer SV Langkampfen „In den ersten zwanzig Minuten eine ausgeglichene Partie. In der 28. Minute gegen wir durch Salih Canikoglu in Führung, das 2:0 durch Marco Karrer zehn Minuten später. Wir haben auch noch das 3:0 am Fuß gehabt. In Hälfte zwei der 1:2 Anschlusstreffer der Gäste in der 61. Minute durch Elias Bozic nach einer Ecke. Vorab eine Großtat von unserem Goalie – er hält einen Strafstoß der Gäste. In der 67. Minute die zweite Gelbe Karte für einen Spieler der Gäste. Minute 72 und 73 Doppelschlag von uns – 3:1 durch Salih Canikoglu, 4:1 durch Nico Schiegl. Die Gäste verkürzen in Minute achtzig durch Elias Bozic auf 2:4. Dann eine Großchance für uns im 1:1 Duell – kein Treffer. In Minute 89 das 3:4 durch Berat Toprak für Schwaz. Es ist noch mal eng geworden, aber eine konkrete Chance auf das 4:4 gab es nicht mehr!“

