Kirchdorf gewinnt den Schlager gegen Pillerseetal knapp – Westendorf mit Kantersieg in Achenkirch

In der Gebietsliga Ost ist es nach der 23. Runde wohl nur mehr ein Trio, das um Titel und Aufstieg fightet. Im Schlager der Runde konnte sich der SV Steinbacher Kirchdorf knapp gegen den SK AVZ Pillerseetal mit 1:0 durchsetzen. Westendorf lässt in Achenkirch nichts anbrennen – 5:0 Erfolg. Der SV Weerberg lässt aber auch nicht locker – 3:0 gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg. Damit trennen drei Runden vor Schluss Kirchdorf, Westendorf und Weerberg drei Punkte. Die englische Woche steht an – Kirchdorf muss am 7. Juni 2023 nach Hippach, der Kracher heißt aber Westendorf gegen Weerberg. Ein direktes und richtungsweisendes Duell.

Tolle Zuschauerkulisse beim Kracher Kirchdorf gegen Pillerseetal

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Derbyspiele sind natürlich immer besondere Spiele. Für beide Teams ging es um einiges, Kirchdorf wollte natürlich an der Spitze der Tabelle bleiben und Fieberbrunn wollte den Anschluss nicht verlieren.

Wir im SVK Lager und der SK AVZ Pillerseetal 2023 noch ungeschlagen, eine super Rückrunde von beiden Mannschaften. Unglaublich vorweg diese Zuschauerkulisse Gestern in der Leerberg -Arena.

Wie schon in den letzten Wochen wird die Spielerdecke von Spiel zu Spiel immer dünner (aber bei allen Mannschaften) Kirchdorf hatte das Spiel in der ersten Halbzeit über weite Strecken ganz sicher in der Hand, aber Fieberbrunn sehr gut organisiert und kämpferisch unglaublich stark. Einige gut herausgespielte Aktionen blieben ohne Torerfolg, aber in der 27. Minute jubelten die Kirchdorffans über die 1:0-Führung. Ein super Zuspiel von Daniel Kals verwerte Patrik Huter ganz trocken. In der ersten Halbzeit passierte nichts außergewöhnliches mehr und somit ging es mit einem 1:0 in die Halbzeit.

Nach der Pausenbesprechung ging es ganz munter wieder weiter. Die ersten fünfzehn Minuten die Heimmannschaft etwas stärker, aber je länger das Spiel dauerte, um so stärker wurden die Gäste. Kirchdorf beschäftigte sich mit der Defensive und Fieberbrunn wollte unbedingt den Ausgleich, aber es blieb schlussendlich beim knappen 1:0-Sieg für Kirchdorf.

Fazit: Erste Halbzeit Kirchdorf stärker, zweite Halbzeit die Gäste besser. Taktisch von beiden Mannschaften ein super Spiel vor einer unglaublichen Zuschauerkulisse.

Natürlich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft! Die letzten zwölf Spiele nicht mehr verloren (elf Siege und ein Unentschieden), was will man mehr. Eigenbau Spieler Filip Vavra (Jahrgang 2007) , Tobias Baumann (Jahrgang 2006) und Marcel Mader (Jahrgang 2004) konnten auch Derbyluft schnuppern. Noch haben wir nichts gewonnen und jetzt volle Konzentration auf das schwere Auswärtsspiel am kommenden Mittwoch in Hippach.

Harald Danzl, Obmann Stv. und sportlicher Leiter SK AVZ Pillerseetal: „Es war von Anfang bis zum Schluss ein rassiges Fußballmatch. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang Kirchdorf in Minute 27 der Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit waren die Pillerseetaler spielbestimmend und drückten auf den Ausgleich. Ein Tor wurde wegen knapper Abseitsstellung aberkannt, ein anderes Mal konnte der Kirchdorf-Tormann einen Kopfball noch von der Linie kratzen. Kirchdorf war offensiv so gut wie nicht mehr vorhanden, stand aber defensiv gut und brachte den Sieg schlussendlich über die Zeit.

Fazit: Schlussendlich zählen die Tore. Kirchdorf hat eine der wenigen Chancen genützt und dann gut vereidigt. Über das gesamte Spiel gesehen, war Pillerseetal die bessere Mannschaft und hätte sich zumindest einen Punkt verdient. Gratulation an Kirchdorf zum Derbysieg und danke an beide Mannschaften für ein spannendes Fußballmatch vor toller Kulisse!“

Vier Treffer von Michael Ziepl für Westendorf in Achenkirch

Walter Wechselberger, Trainer SV Westendorf: „In den ersten zwanzig Minuten war es nicht einfach ins Spiel zu kommen – eine sehr ausgeglichene Partie. Mit dem 1:0 in der 25. Minute durch Michael Ziepl konnten wir uns aber ein klares Übergewicht schaffen und Michael Ziepl hat in der ersten Hälfte noch zweimal getroffen. Das 4:0 kurz nach der Pause durch Florian Fuchs, Michael Ziepl sorgt noch für das 5:0 in der 68. Minute. Die Gäste kamen erst nach unserem vierten Treffer zu Möglichkeiten.“

