Erl steht nach Sieg in Achenkirch wieder ganz oben – Weerberg macht mit Sieg gegen Bad Häring Boden gut!

Führungswechsel in der 16. Runde der Gebietsliga Ost. Da Schlitters am Sonntag in Hippach über ein 2:2 nicht hinauskam, übernahm die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit dem 4:1 beim SV Achenkirch wieder die Tabellenführung. Langkampfen konnte das Remis von Schlitters nicht voll nützen, denn in Kirchberg gab es nur eine Nullnummer. Der SV Weerberg macht mit einem etwas glücklichen 3:2-Erfolg gegen FC B&W Glasbau Bad Häring Boden gut und liegt nur mehr sechs Punkte hinter der Aufstiegszone.

Spielanalyse Achenkirch gegen Erl von Mario Träger aus der Sicht von Erl

"Torminator" Christoph Waldner nicht zu stoppen! Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Kirchberg wollte der Tabellenzweite in Achenkirch gleich eine neue Serie starten. Ging auch gut los, denn man übernahm das Geschehen auf dem Platz und in der 11. Minute jagte Markus Moser eine Flanke von Josef Wieser in die Maschen, die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl lag 1:0 vorne. Die Gastgeber versuchten mit Konterfußball zum Erfolg zu kommen. In der 37. Minute hätte man auch auf 1:1 stellen können, aber Patrick Schaffer klärte überragend zur Ecke. Im direkten Gegenzug zeigte sich die Klasse von Christoph Waldner, der eine Flanke von Markus Moser per Flugkopfball ins Netz beförderte, Erl führte zur Pause verdient mit 2:0.

Kaum war die zweite Halbzeit eröffnet, da gab es an der Mittellinie einen Freistoß für Achenkirch. Der Ball flog in den Strafraum von Erl und landete überraschend im Tor, es hieß aus Sicht des Tabellenletzten nur noch 1:2. Die Hoffnung auf eine Wende ersticke aber Christoph Waldner in der 58. Minute köpfte eine Ecke von Sebastian Mair trocken ins Tor, stellte auf 3:1 für den Tabellenzweiten. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl ließ danach den Ball ruhiger durch die Reihen laufen und speziell Hermann Achorner wie auch Christoph und Martin Schwaiger organisierten die Defensive, die bis auf einen Pfostentreffer eigentlich stabil stand. "Torminator" Christoph Waldner machte in der 80. Minute dann endgültig den Deckel auf diese Partie, schob eine Vorlage von Hermann Achorner zum hochverdienten 4:1 ins Netz. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl scheint den Schock der letzten Woche also gut verarbeitet zu haben und bereitet sich jetzt auf einem weiteren unbequemen Gegner vor, denn am kommenden Wochenende kommt die SPG Brixlegg/Rattenberg in die apato sport Arena.

Lukas Singer dreht für Weerberg Partie gegen Bad Häring!

Mario Oderich, Trainer SV Weerberg: „Bereits in der 11. Minute die Führung für unsere Mannschaft durch Maximilian Unterbrunner. In Folge aber „zu sicher“, jede Menge hohe Bälle der Gäste und das 1:1 in der 27. Minute durch Stefan Horngacher. Kurz vor der Pause sogar noch das 1:2 durch Kristijan Matisic. In der zweiten Hälfte haben wir aber unsere Stärke ausgespielt und das ist ganz einfach Fußball zu spielen. Allerdings hatte Bad Häring beim Stand von 2:1 Pech mit einem Stangenschuss, das 1:3 wäre wohl eine Vorentscheidung gewesen. So konnten wir in der 74. Minute durch Lukas Singer zum 2:2 ausgleichen und Lukas macht auch das 3:2 in Minute 86. Obwohl es ein bisschen glücklich war, haben wir am Ende verdient gewonnen, finde ich!“

