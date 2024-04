Hart erkämpfter Dreier von Schlitters gegen Hopfgarten

Details Montag, 15. April 2024 17:49

In der 17. Runde der Gebietsliga Ost haben die Top-3 nichts anbrennen lassen. Der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass musste allerdings alles in die Partie werfen, um gegen die SPG Hopfgarten/Itter mit 2:1 zu gewinnen. Verfolger Erl gewinnt gegen Brixlegg/Rattenberg 3:0 und Langkampfen setzt sich gegen Achenkirch mit 2:1 durch.

Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto des Heimteams gegangen.

Josef Thumer brachte Schlitters in der 30. Minute nach vorn. Hopfgarten/Itter hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Manuel Osl den Ausgleich (33.). Michael Rothhaupt stellte die Weichen für SV Schlitters-Bruck-Strass auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Obwohl SV Schlitters nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hopfgarten/Itter zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Es war ein hartes und schnelles Spiel. SPG Hopfgarten/Itter war ein starker Gegner und sie haben sich mit Händen und Füßen gegen die Niederlage gewehrt!“

Im Tableau hatte der Sieg von Schlitters keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt SV Schlitters-Bruck-Strass den besten Angriff der Gebietsliga Ost. Die bisherige Spielzeit von SV Schlitters ist weiter von Erfolg gekrönt. Schlitters verbuchte insgesamt zwölf Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. SV Schlitters-Bruck-Strass ist seit drei Spielen unbezwungen.

Hopfgarten/Itter muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz elf. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Hopfgarten/Itter alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für SV Schlitters ist SK Zell am Ziller (Samstag, 17:00 Uhr). Hopfgarten/Itter misst sich am selben Tag mit SC EGLO Schwaz 1b (17:30 Uhr).

Gebietsliga Ost: SV Schlitters-Bruck-Strass – Hopfgarten/Itter, 2:1 (2:1)

37 Michael Rothhaupt 2:1

33 Manuel Osl 1:1

30 Josef Thumer 1:0

Details

