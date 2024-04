Trotz numerischem Vorteil tat sich Langkampfen in Brixlegg schwer!

Details Sonntag, 21. April 2024 23:55

Ein extrem wichtiger Dreier des SV Langkampfen in der 18. Runde der Gebietsliga Ost mit viel Bauchweh. Die SPG Brixlegg/Rattenberg hat siebzig Minuten einen Mann weniger, geht aber trotzdem 2:1 in Führung. Am Ende kann aber Langkampfen die Partie drehen, gewinnt 3:2 und hat damit Schlitters, die überraschend in Zell am Ziller 0:2 verlieren, vom zweiten Aufstiegsplatz verdrängt. Leader Erl gewinnt 4:1 in Vomp und festigt damit die Poleposition.

Christoph Praschberger, Trainer SV Langkampfen: „Siebzig Minuten haben wir in numerischer Überzahl gespielt. In der 19. Minute wurde Stefan Rendl von den Hausherren wegen Torchancenverhinderung ausgeschlossen. Allerdings hat unsere Mannschaft brutal viele Chancen ausgelassen. Die Heimelf hat mit einem tollen Umschaltspiel gepunktet. Brixlegg ist in der 11. Minute durch Claudio Moser in Führung gegangen. Nach der Roten Karte konnten wir in der 21. Minute durch Patrick Fuchs ausgleichen. Aber Claudio Moser schlägt in der 32. Minute abermals zu, so ging es mit 2:1 für die Heimelf in die Pause. In Hälfte zwei konnten wir dann doch noch die Partie drehen. Ein Doppelpack von Niklas Lenk in der 47. und 63. Minute brachte uns den Dreier. In der zweiten Hälfte sind wir viermal allein vor dem Tor der Heimelf gestanden. Wir hätten einfach klarer gewinnen müssen!“

Trotz der Schlappe behält Brixl./Ra. den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat SPG Brixlegg/Rat. derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Brixl./Ra. bleibt angespannt. Gegen SV Langkampfen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Durch die drei Punkte gegen SPG Brixlegg/Rat. verbesserte sich Langkampfen auf Platz zwei. Die Saison von SV Langkampfen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Begegnungen holte Langkampfen insgesamt nur sieben Zähler.

Nächster Prüfstein für Brixl./Ra. ist FC B&W Glasbau Bad Häring (Samstag, 18:00 Uhr). SV Langkampfen misst sich am selben Tag mit FC Vomp (17:00 Uhr).

Gebietsliga Ost: SPG Brixlegg/Rat. – SV Langkampfen, 2:3 (2:1)

63 Niklas Lenk 2:3

47 Niklas Lenk 2:2

32 Claudio Moser 2:1

21 Patrick Fuchs 1:1

11 Claudio Moser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.