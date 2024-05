Hopfgarten/Itter fügt Leader Erl empfindliche Niederlage zu – Schlitters gewinnt gegen Pillerseetal

Details Dienstag, 07. Mai 2024 00:31

Zwei große Überraschungen gab es in der 20. Runde der Gebietsliga Ost. Der SV Langkampfen unterlag in Hippach 1:3 und Leader SVG Zimmerei Schwaighofer Erl musste sich bei der SPG Hopfgarten/Itter gar mit 2:6 geschlagen geben. Der große Sieger der Runde der SV Schlitters-Bruck-Strass, die mit einem 2:1-Erfolg gegen SK AVZ Pillerseetal Tabellenplatz zwei erobern. Im Dreikampf um Titel und Aufstieg hat nun Erl einen Punkt Vorsprung auf Schlitters und zwei auf Langkampfen. Am Tabellenende konnte Vomp (3:1 gegen Bad Häring) die rote Laterne an den SV Achenkirch (2:4 gegen Kirchberg) weiter geben. Am 9. Mai 2014 ab 11 Uhr kommt es nun zum ultimativen Schlager zwischen Erl und Schlitters.

Schlitters analysiert den knappen Erfolg gegen Pillerseetal

Heute war der Tabellennachzügler der SK AVZ Pillerseetal zu Gast. Nach einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften sollte in der 9. Minute der Torbann gebrochen werden. Marco Azzolini ließ dem gegnerischen Torhüter nur das Nachsehen, stellte mit seinem 3. Saisontor auf 1:0 für unsere Mannschaft. Die Auswärtself kam mit dem Rückstand gut zurecht, reagierte stark und glich durch einen Salfenauer-Treffer (28.) aus. Für Florian Salfenauer war es Saisontor Nummer 6. Mit dem 1:1 zur Pause konnten beide Mannschaften einigermaßen leben. Schließlich waren noch 45 Minuten zu spielen, um das Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen.Schwarzenauer Daniel wird zum Helden. Die Spieler des SK AVZ Pillerseetal konnten sich gedanklich schon mit dem 1:1 abfinden. Doch da hatte Daniel Schwarzenauer etwas dagegen. Er avancierte mit dem Tor (56.) zum 2:1 zum Matchwinner unserer Mannschaft und wurde dementsprechend auch gefeiert. Ob bei Josef Millinger in der 73. Minute schon ein wenig der Frust mitspielte, als er sich die zweite gelbe Karte abholte? Gut möglich, sein Team lag mit 1:2 zurück. Nach neunzig spannenden Minuten konnte unsere Mannschaft Jubel. Die drei Punkte sollten letztlich dank des 2:1-Sieges bei unserer Mannschaft in Schlitters bleiben.Durch den 2:1-Sieg kletterte unsere Mannschaft in der Tabelle mit 45 Punkten auf Rang 2, denn der Konkurrent aus Langkampfen verlor in Hippach mit 3:1. Jetzt heißt es Kräfte sammeln, denn am Donnerstag, dem 9.5.2024, steht um 11 Uhr auswärts das schwere Spiel gegen den Tabellenführer aus Erl auf dem Programm."

Mitreißende Vorstellung von Hopfgarten/Itter gegen Leader Erl!

Bernhard Sturm, Obmann SPG Hopfgarten/Itter: „Gestern durften wir in Hopfgarten ein wahres Fußballfest erleben. Gegen den Tabellenführer aus Erl konnten wir einen unerwarteten, aber einen auch in dieser Höhe nicht unverdienten 6:2 Sieg feiern. Mann des Spiels war unser Kapitän Manuel Osl, der mit einem Weitschuss von der eigenen Hälfte zum 1:0 den Trefferreigen eröffnete. Nach knapp einer Stunde führten wir so bereits mit 6:0. Das Pauschallob geht an die gesamte Mannschaft und unseren Trainer Mario Höck, der die Jungs perfekt auf dieses Spiel einstellte. Unsere Tore erzielten Manuel Osl (2), Manuel Treichl (2) und Sebastian Schneider (2). Für die Gäste waren Hermann Achorner und Christoph Waldner erfolgreich!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.