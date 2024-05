Remis im Spitzenspiel zwischen Erl und Schlitters als Motivationsschub für Langkampfen?

Details Montag, 13. Mai 2024 15:34

In der 21. Runde der Gebietsliga Ost fand der dramatische Dreikampf um Titel und Aufstieg einen weiteren Höhepunkt. Tabellenführer SVG Zimmerei Schwaighofer Erl und der SV Schlitters- Bruck-Strass standen sich direkt gegenüber. Nicht überraschend gab es am Ende ein 2:2. Der SV Langkampfen nutzt mit einem 2:0 gegen die SPG Hopfgarten/Itter dieses Remis und setzt sich auf Tabellenplatz zwei. Erl und Langkampfen damit einen Punkt vor Schlitters!

Mario Träger und Arno Gutsche analysieren Erl gegen Schlitters

Mario Träger. SVG Zimmerei Schwaighofer Erl: „600 Zuschauer hatten sich auf den Weg in die apato sport Arena von Erl gemacht, um das Spitzenspiel zwischen der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl und dem SV Schlitters zu verfolgen. Der Mannschaft von Christoph Waldner merkte man zu Beginn die 2:6 Klatsche bei der SPG Hopfgarten/Itter an, denn es fehlte der Mut und das Selbstverständnis der letzten Wochen. Die Gäste aus dem Zillertal witterten die Chance und setzten in der 7. Minute entschieden nach, Nico Nissl brachte den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 im Tor unter. Erl bemühte sich danach, doch fehlten Christoph Waldner, Sebastian Maier, Thomas Schwaighofer oder auch Hermann Achorner im Abschluss das nötige Glück. Auf der anderen Seite rettete einmal der Pfosten für den Spitzenreiter und einmal lag der Ball noch auch noch im Netz, der Schiedsrichter verweigerte aber die Zustimmung. So ging es mit der Führung für Schlitters zum Pausentee.

Im zweiten Spielabschnitt fand der Spitzenreiter dann aber eigentlich gut hinein, man wirkte spritziger und motivierter, setzte schnell die ersten Nadelstiche. Doch beim letzten Pass bzw. im Abschluss fehlte noch die nötige Präzision. Schlitters blieb allerdings auch brandgefährlich und in der 65. Minute bot sich der Schnittstellenball an, dieser fand Josef Thumer und es hieß 0:2. In der 71. Minute half der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl dann ein Vergehen im Strafraum, welches der Schiedsrichter mit einem Strafstoß belegte. Routinier Christoph Schwaiger ließ dem Goalie keine Chance, verkürzte auf 1:2. Nun drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich und dieser fiel in der 85. Minute. Andreas Eberwein flankte den Ball von der Grundlinie vor das Tor und dort stieg Christoph Waldner hoch, köpfte zum umjubelten 2:2 ein. Im Gegenzug forderten die Gäste dann einen Elfmeter für sich, aber der sichere Schiedsrichter stand gut zur Situation und winkte sofort ab. So blieb es am Ende beim 2:2 und man muss ehrlich sein, dieses Ergebnis geht auch absolut in Ordnung.

Foto: Mario Träger

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Die Partie wurde pünktlich um 11:00 Uhr gestartet. Unsere Burschen machten sofort Druck. Die Anzeige der Stadionuhr änderte sich bereits nach 7 Minuten von 0:0 auf 0:1, denn Nico Nissl beförderte das Runde zur Führung ins gegnerische Tor. Erl war über den frühen Rückstand ein wenig geschockt. Unsere Jungs drängten auf den nächsten Treffer. In Minute 19 hatten wir etwas Glück, denn die Erler trafen nur die Querlatte. Unsere Mannschaft suchte weiterhin den Weg zum gegnerischen Tor. Erl hatte in Spielhälfte 1 die Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite. 1 reguläres Tor wurde uns aberkannt, einmal ging der Ball an den Pfosten und einmal konnte Erl das Leder von der Linie kratzen. So ging es mit dem Minimalvorsprung von 0:1 in die Halbzeitpause.Erl kam hochmotiviert aus der Kabine. Sie übernahmen das Kommando und versuchten so schnell als möglich den Ausgleich zu erzielen. In Minute 65 war es dann so weit, es fiel ein Tor. Jedoch nicht der Ausgleich für Erl, sondern die 0:2 Führung für unsere Mannschaft. Josef Thumer brachte gekonnt das Spielgerät im gegnerischen Gehäuse unter. In Minute 69 musste Trainer Egger einen Doppeltausch durchführen. In Minute 71 eine strittige Szene im Strafraum. Ein Spieler von Erl ging zu Boden und SR Ali Mutlu entschied sofort auf Strafstoß. Ob es ein Foul gewesen ist, da haben sich die Meinungen geteilt. Viele Zuschauer und Akteure, darunter auch Erler, haben den Strafstoß eher als "Geschenk" gesehen. Erl nahm dieses "Geschenk" an und Christoph Schweiger verwandelte sicher zum 1:2.

Foto: Mario Träger

Jetzt roch Erl Lunte und drängte vehement auf den Ausgleich. In dieser Drangphase hatte auch unsere Mannschaft gute Einschussmöglichkeiten. In Minute 85 war es dann so weit, Erl durfte Jubeln. Christoph Waldner kam nach einer Flanke von der Eckfahne zum Kopfball und stellte auf 2:2. Im Gegenzug wurde Jakub Szcupak im Strafraum zu Fall gebracht, SR Mutlu sah darin zur Verwunderung einiger Spieler kein Foulspiel. Erinnert man sich an die 71. Minute, so hätte der SR auch hier einen Strafstoß geben müssen. So blieb es nach 95 spannenden Minuten bei einem gerechten 2:2. Jetzt ist bis zum nächsten Spiel am 25.5.2024 zu Hause gegen den SV Langkampfen Regeneration und Kräfte auftanken angesagt.

Ein großer Dank gilt dem Restaurant Kohlerhof für die Bereitstellung von zwei Bussen, sodass die Mannschaft entspannt zum schweren Auswärtsspiel anreisen konnten.“

Fazit: Es war ein sehr spannendes Spiel. Es war einem Spitzenspiel würdig. In Spielhälfte eins war Schlitters die bessere Mannschaft, in Spielhälfte zwei waren die Vorteile leicht bei den Hausherrn aus Erl. Mit dem 2:2 können wir gut leben, obwohl ein Sieg möglich gewesen wäre. Aber beim starken Tabellenführer ein 2:2 erreichen ist meiner Meinung nach nicht schlecht.“

