Schlitters übernimmt mit Sieg gegen Langkampfen Tabellenführung – unglaubliche Partie zwischen Schwaz II und Erl

Verrückter Fight um Titel und den zweiten Aufstiegsplatz in der Gebietsliga Ost. In der 22. Runde stand der Schlager zwischen der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass und dem SV Langkampfen an. Schlitters setzt sich überraschend klar mit 3:0 durch und schickt damit Leader Erl auf Platz zwei der Tabelle und Gegner Langkampfen auf Platz drei. Extrem verrückt die Partie zwischen SVG Zimmerei Schwaighofer Erl und dem SC Eglo Schwaz II. Schwaz führt nach dreißig Minuten mit 4:0, aber Erl reißt sich am Riemen und holt am Ende mit einem 4:4 noch einen Punkt. Vier Runden vor Schluss führt Schlitters einen Punkt vor Erl und zwei vor Langkampfen. Es geht bereits am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, weiter. Langkampfen empfängt Schwaz II, Schlitters spielt in Bad Häring und Erl empfängt Pillerseetal.

Nach 0:4 noch 4:4 – Mario Träger analysiert Schwaz II gegen Erl aus der Sicht von Erl

Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl legte beim Gastspiel in der Silberstadt Arena in Schwaz einen desaströsen Start hin, lag nach einer guten halben Stunde bereits mit 0:4 zurück. Patrik Delic (2.), Fabio Wurzenrainer (5.), Boris Juric (14.) und abermals Boris Juric (32.) hatten den Außenseiter deutlich in Führung geschossen, verpasste sogar noch weitere Möglichkeiten. Doch noch vor dem Pausentee kämpfte sich der Tabellenführer durch ein Tor von Thomas Schwaighofer (33.) und durch einen tollen Freistoßtreffer von Kapitän Martin Schwaiger (45.+ 2) ins Spiel zurück.In der zweiten Halbzeit war die Elf von Coach Christoph Waldner dann das dominierende Team, drückte vom Anpfiff weg auf das Anschlusstor, doch zunächst ließen Sebastian Maier, der starke Thomas Schwaighofer und Hermann Achorner beste Chancen aus. Doch das Team aus Erl kämpfte verbissen weiter und in der 71. Minute wurde Thomas Schwaighofer im Strafraum gelegt, den fälligen Elfer setzte Hermann Achorner zum 3:4 Anschlusstreffer ins Netz.

Sechs Minuten später setzte sich Thomas Schwaighofer wieder entscheidend durch, schickte Hermann Achorner mit einem feinen Schnittstellenball in Szene und der Routinier versenkte die Vorlage überragend zum 4:4 ins Tor der Gastgeber. Von diesen kam nicht mehr viel, die wenige Konter fing Erl relativ sicher ab. Der Tabellenführer drückte in der Schlussphase weiter mit Macht auf das Tor von Schwaz und hatte durch Christoph Waldner, Sebastian Maier und Hermann Achorner (traf bei einem direkten Freistoß den Pfosten) auch noch beste Chancen auf den Sieg, doch es blieb am Ende beim 4:4. Die Gastgeber dürften sich maßlos über die vergebene Führung geärgert haben, während die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl wahrlich desaströs begann und dann eine unglaubliche Moral zeigte. Ob der eine Punkt am Ende zu wenig für den Tabellenführer ist, wird sich im Endspurt zeigen.

Schlitters holt Dreier gegen Langkampfen

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Am 24. Mai 2024 empfing unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass im Spitzenspiel der 22. Runde der Gebietsliga Ost vor rund 350 Zusehern den Tabellenzweiten, den SV Langkampfen. Man konnte gespannt sein, wie sich beide Teams präsentieren, denn Verlieren war nicht angesagt.

In der Anfangsphase "beschnupperten" sich beide Teams. Es dauerte aber nicht lange als die Stadionuhr neun Minuten anzeigte und der Spielstand von 0:0 auf 1:0 stellte. Denn Manuel Ruech konnte einen weiten Einwurf mit dem Kopf verlängern und der Ball zappelte zum 1:0 im gegnerischen Tor. Nur zwei Minuten später war Josef Thumer mit dem 2:0 zur Stelle und Marco lella musste zum zum zweiten Mal hinter sich greifen um den Ball aus den Maschen zu holen. Die Gäste versuchten dann verkrampft das Spiel zu gestalten. Sie zeigten einige gute Spielzüge, welche jedoch ohne Erfolg blieben. Am 16er war für Langkampfen Endstation. In Spielhälfte eins konnte Langkampfen kein einziges mal gefährlich vor dem Gehäuse von Christian Pair auftauchen. Vor dem Pausenpfiff ließen Manuel Ruech und Josef Thumer Chancen auf eine höhere Führung liegen. Mit einem 2:0 ging es in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachten die Gäste zwei frische Spieler. Sie versuchten Tempofußball zu spielen. Es gelangen einige gute Spielzüge, doch wie schon in Hälfte eins war am 16er Endstation. In Minute 50 hatte unsere Mannschaft Glück. Eine abgerissene Flanke konnte Christian Pair mit den Fingerspitzen noch an die Querlatte lenken. In Minute 61 hatte Josef Thumer eine Riesenchance vergeben. Doch nur wenige Spielzüge später war es dann so weit. Haidacher spielt den Ball zu Nico Nissl, der schickt Josef Thumer an der rechten Outlinie entlang auf die Reise. Thumer bekommt am der Mittellinie den Ball und macht ein oder zwei Schritte, sieht kurz auf und schlenzt den Ball in Richtung Tor. Lella war zu diesem Zeitpunkt etwas zu weit vor dem Tor, trotz super Parade konnte er nicht mehr verhindern, dass das Spielgerät zum 3:0 in Tor landete. Das war der Knackpunkt für die Gäste. Sie versuchten dann um jeden Preis noch vor unser Tor zu kommen. Unsere Mannschaft spielte die restliche Spielzeit ohne in Gefahr zu kommen herunter. Nach 93 Minuten beendete SR Cemil Et, er bot eine tadellose Leistung, die Partie.

Der SV Langkampfen war der erwartet schwere Gegner, umso größer war die Freude, dass die drei Punkte in Schlitters blieben. Für die verbleibenden vier Spiele ist Spannung angesagt. Den mit dem Sieg übernahm unsere Mannschaft mit 49 Punkten die Tabellenführung vor Erl, 48 Punkte und Langkampfen 47 Punkten. Gratulation der Mannschaft und dem Trainerteam!“

