SPG Hopfgarten/Itter behält in Weerberg knapp die Oberhand

In einem Spiel der 23. Runde der Gebietsliga Ost setzte sich die SPG Hopfgarten/Itter mit 2:1 beim SV Weerberg durch. Trotz intensiver Bemühungen und einem späten Anschlusstreffer konnten die Heimischen die Niederlage nicht abwenden. Der SV hatte aber auch Pech und traf drei Mal nur Aluminium. Die Gäste nutzten hingegen ihre Chancen effektiv und sicherten sich drei Punkte.

Gäste mit Start nach Maß

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Hopfgarten/Itter bereits in der 2. Minute in Führung ging. Manuel Osl verwandelte einen Freistoß gekonnt und ließ Weerberg-Torhüter Michael Grubauer keine Chance. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber sofort unter Druck, die daraufhin versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen.

Weerberg zeigte sich kämpferisch und hatte in der 31. Minute eine große Chance auf den Ausgleich. Ein Lattentreffer sorgte jedoch dafür, dass das Team weiterhin ohne Torerfolg blieb. Bis zur Halbzeitpause gab es auf beiden Seiten kaum nennenswerte Chancen, und so ging es mit der knappen Führung für Hopfgarten/Itter in die Kabinen.

Lindner trifft zur Vorentscheidung

Nach der Halbzeitpause waren die Hausherren weiterhin bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 67. Minute setzte die SPG einen weiteren Nadelstich. Mario Lindner traf zum 0:2 und sorgte damit für eine vermeintliche Vorentscheidung. Dieses Tor war ein schwerer Schlag für die Gastgeber, die nun noch mehr Risiko gehen mussten.

SV Weerberg gab jedoch nicht auf und kämpfte unermüdlich weiter. In der 70. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Lukas Singer den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieser Treffer brachte noch einmal Hoffnung und neuen Schwung in das Spiel der Gastgeber.

In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse. In der 90. Minute traf Weerberg zum dritten Mal die Latte – ein Sinnbild für die unglückliche Chancenauswertung an diesem Abend. Trotz aller Bemühungen und einer intensiven Druckphase in der Nachspielzeit konnte SV Weerberg den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

Hopfgarten/Itter rettet knappen Sieg über die Zeit

Nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Acikgöz das Spiel ab, und Hopfgarten/Itter konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Weerberg zeigte trotz der Niederlage eine starke Leistung, konnte jedoch die zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen. Letztendlich war die Effektivität der Spielgemeinschaft vor dem Tor der entscheidende Faktor in diesem spannenden Match.

Gebietsliga Ost: Weerberg : Hopfgarten/Itter - 1:2 (0:1)

70 Lukas Singer 1:2

67 Mario Lindner 0:2

2 Manuel Osl 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Daniel Müllner erstellt.

