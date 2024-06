SC Schwaz 1b setzt sich gegen Bad Häring mit 2:0 durch

In einem Duell in der 24. Runde der Gebietsliga Ost sicherte sich der SC Schwaz 1b einen verdienten 2:0-Sieg gegen den FC Bad Häring. Das Spiel war von Beginn an von hoher Intensität geprägt und bot den Zuschauern spannende 90 Minuten. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Heimischen in Führung und konnten diese in der zweiten Halbzeit ausbauen, während Bad Häring trotz mehrerer Chancen nicht zum Torerfolg kam.

Delic bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 11. Minute drang Fabio Wurzenrainer in den Strafraum der Gäste ein, doch sein Schuss wurde von Torhüter Florian Hosp zur Ecke geklärt. Nur wenige Minuten später verpasste Kaan Bilgen eine weitere Chance für die Gastgeber, als sein Schuss im Strafraum das Tor verfehlte.

In der 32. Minute war es dann soweit: Patrik Delic nutzte eine Möglichkeit und brachte den SC Schwaz 1b in Führung. Diese Führung sorgte für eine Beruhigung im Spiel der Hausherren, während Bad Häring auf den Ausgleich drängte. Trotz einiger Chancen, wie einem Freistoß von Harald Vcelar in der 40. Minute, den SC-Schlussmann Maximilian Hechenblaikner mit einem Hechtsprung parierte, blieb es zur Halbzeit beim 1:0.

Hauser macht Sack zu - Hosp sieht Rot

Die zweite Halbzeit begann erneut dynamisch und nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang es Marco Hauser, die Führung für Schwaz auf 2:0 zu erhöhen. In der Folgezeit versuchten die Gäste, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Abwehr der Silberstädter stand sicher. In der 57. Minute scheiterte Ali Öztürkoglu mit einem Schuss, der von Goalie Hechenblaikner sicher gefangen wurde.

Aufregung in Minute 81, als Bad Häring-Keeper Hosp Rot sah - der Torwert nahm den Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand auf. Dieser Platzverweis schwächte die Gäste zusätzlich und erschwerte ihre Bemühungen, das Spiel noch zu drehen.

Auch die zahlreichen Wechsel in den letzten Minuten, sowohl bei Schwaz als auch bei Bad Häring, änderten nichts mehr am Spielverlauf. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel bis zum Schluss und ließen keine weiteren Chancen des Gegners zu. Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SC Schwaz 1b.

Gebietsliga Ost: Schwaz 1b : Bad Häring - 2:0 (1:0)

47 Marco Hauser 2:0

32 Patrik Delic 1:0

