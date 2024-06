Schlitters fixiert mit Sieg gegen Weerberg Aufstieg und will mehr – Vomp unterliegt Brixlegg knapp

Details Montag, 03. Juni 2024 09:39

Der SV Schlitters-Bruck-Strass hat in der Gebietsliga Ost nach der 24. Runde den Aufstieg fix in der Tasche und mit vier Zählern Vorsprung auf Erl auch beste Chancen auf den Titel. Schlitters gewinnt gegen Weerberg 2:0, für Erl könnte es puncto Aufstieg nach dem 1:3 in Zell am Ziller noch eng werden. Die Nummer drei Langkampfen kam aber auswärts gegen Pillerseetal auch nicht über ein 3:3 hinaus. Damit zwei Runden vor Schluss Erl auf dem zweiten Aufstiegsplatz mit drei Punkten Vorsprung auf Langkampfen. Im Kampf gegen den Abstieg verliert Achenkirch in Hippach 0:3 und Vomp zu Hause gegen Brixlegg/Rattenberg knapp mit 2:3. Vomp damit weiterhin am rettenden vorletzten Platz einen Zähler vor Achenkirch.

Größter Erfolg für unseren kleinen Dorfverein!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Vorerst ein großes Dankeschön den vielen Helfern, die es ermöglicht haben, dass wir nach zwei Tagen Dauerregen überhaupt spielen konnten. Heute war der SV Weerberg bei uns in Schlitters zu Gast. Pünktlich um 18:30 Uhr pfiff Christoph Jäger die Partie an. Aufgrund des tiefen und rutschigen Bodens ließen es beide Mannschaften eher ruhig angehen. In Spielhälfte eins waren Torchancen Mangelware. Die beste Chance hatten die Gäste in Minute 23, doch Christian Pair konnte klären. So ging es ohne Tore mit einem Spielstand von 0:0 in die Halbzeitpause.Die zweite Spielhälfte hatte gerade mal begonnen und die Stadionuhr zeigte die Minute 48 an, als Josef Thumer das Spielgerät nach einem Eckball zur längst fällige 1:0 Führung in die Maschen drückte. Nach der Führung spielte unsere Mannschaft viel ruhiger und ließ den Gegner oft ins Leere laufen. Nun drückten unsere Jungs auf die Vorentscheidung. Doch es sollte bis zur 80. Minute dauern, ehe Josef Thumer vor den Augen von TFV Präsidenten Dr. Josef Geisler und BezirksobmannToni Steiner das Leder zum vorentscheidenden 2:0 im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Nach neunzig Minuten beendete der hervorragende Schiedsrichter Christoph Jäger die Partie.

Nun war der Jubel bei der Mannschaft und den Fans riesengroß, denn mit dem Sieg hat unsere Mannschaft vorzeitig den Aufstieg in die Landesliga geschafft, denn die Verfolger haben verloren bzw. unentschieden gespielt. Jetzt heißt es für die letzten zwei Runden volle Konzentration. Am kommenden Samstag geht es zum schweren Auswärtsspiel gegen Kirchberg. Gratulation dem Trainerteam um Matthias Egger und Co Friedl Lanthaler und der gesamten Mannschaft.

Was die diese Saison geleistet haben, ist einfach sensationell. Für unseren kleinen „Dorfverein“ der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Jetzt wollen unsere Jungs noch mehr, der Aufstieg ist vorzeitig geschafft. Den Platz an der Sonne wollen sie in den nächsten zwei Runden nicht mehr hergeben!“

Brixlegg/Rattenberg erobert mit Sieg in Vomp Tabellenplatz fünf!

Lukas Steiner, Trainer SPG Brixlegg/Rattenberg: „Sicherlich ein etwas glücklicher Sieg für uns in Vomp, auf der anderen Seite aber auch nicht unverdient. Vomp ging in der dritten Minute durch Darko Szabo in Führung, wir konnten in der 32. Minute durch Claudio Moser ausgleichen. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff abermals die Führung für Vomp durch Osman Hadzic. Aber Claudio Moser und Vladimir Petrovic können das Spiel nach zu einem 3:2 Erfolg für unser Team drehen.“

