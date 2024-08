Marco Pohl trifft für Brixlegg/Rattenberg gegen Hopfgarten/Itter dreimal!

Details Sonntag, 11. August 2024 00:44

Auftakt in der Gebietsliga Ost 2024/25. Zwei Partien werden noch am Sonntag, dem 11. August 2024 gespielt, aberzwischenzeitlich steht auf alle Fälle die SPG Brixlegg/Rattenberg nach einem 5:0 gegen die SPG Hopfgarten/Itter ganz oben in der Tabelle. Schwaz gewinnt in Stans 3:1, Langkampfen bezwingt Fügen II knapp mit 1:0, klarer Erfolg für Weerberg mit 4:0 gegen Bad Häring und Kirchberg setzt sich knapp mit 3:2 gegen Vomp durch.

Starker Start von SPG Brixlegg/Rattenberg

Die Partie begann mit viel Energie und Enthusiasmus von beiden Mannschaften, doch schon nach wenigen Minuten zeichnete sich die Überlegenheit von SPG Brixlegg/Rattenberg ab. Bereits in der 11. Spielminute gelang Martin Gschösser das Führungstor zum 1:0. Der frühe Treffer setzte Hopfgarten/Itter stark unter Druck und verlieh der Heimmannschaft zusätzliches Selbstvertrauen.

Das Team von SPG Brixlegg/Rattenberg nutzte die Unsicherheiten der Gäste und erhöhte in der 29. Minute durch Marco Pohl auf 2:0. Pohl war in diesem Spiel in bestechender Form und zeigte seine Qualitäten als Torjäger. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, sorgte er mit einem weiteren Treffer für das 3:0, was gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte.

Hopfgarten/Itter bleibt chancenlos

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. SPG Brixlegg/Rattenberg blieb weiterhin spielbestimmend und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 47. Minute war es Claudio Moser, der mit einem schönen Tor auf 4:0 erhöhte und damit endgültig alle Hoffnungen von Hopfgarten/Itter auf ein Comeback zunichte machte.

Doch die Hausherren hatten noch nicht genug. In der 62. Minute setzte Marco Pohl mit seinem dritten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 5:0. Dieser Hattrick krönte seine hervorragende Leistung und machte ihn zum Mann des Abends.

Bis zum Schlusspfiff kontrollierte SPG Brixlegg/Rattenberg das Geschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Hopfgarten/Itter konnte in keiner Phase des Spiels an die Leistung der Gastgeber herankommen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Mit diesem überzeugenden Sieg setzte SPG Brixlegg/Rattenberg ein Ausrufezeichen zum Saisonstart und zeigte, dass mit ihnen in der Gebietsliga Ost zu rechnen ist. Die Mannschaft präsentierte sich geschlossen und spielstark, während Hopfgarten/Itter vor allem in der Defensive große Probleme offenbarte.

Lukas Steiner, Trainer SPG Brixlegg/Rattenberg: „Mehr oder weniger eine klare Sache für unsere Mannschaft. Ganz gut gespielt und der Sieg hätte höher ausfallen können. Die Gäste hatten eigentlich kaum Möglichkeiten. Besonders erfreulich natürlich die drei Treffer unseres blutjungen Marco Pohl, der in der 29., 45. und 62. Minute getroffen hat!“

Gebietsliga Ost: Brixl./Ra. : Hopfgarten/Itter - 5:0 (3:0)

62 Marco Pohl 5:0

47 Claudio Moser 4:0

45 Marco Pohl 3:0

29 Marco Pohl 2:0

11 Martin Gschösser 1:0

