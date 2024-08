Pillerseetal setzt sich in Angerberg klar durch!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:40

Der Einstieg des Absteigers aus der Landesliga in die Gebeitsliga Ost ist nicht gelungen. Der SV Angerberg verliert die Auftaktpartie zu Hause gegen den SK AVZ Pillerseetal mit 0:4. Noch viel Arbeit wartet auf Coach Thomas Farthofer. Der nächste Gegner für Angerberg ist Schwaz II auswärts.

Doppelpack der Gäste durch Florian Salfenauer

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: "Wir sind wieder einmal denkbar schlecht ins Spiel gestartet und bekamen in der Anfangsphase gleich das erste Gegentor. Meine Mannschaft konnte sich dann bis zum Ende der ersten Spielhälfte wieder aufbauen und zeigte eine ordentliche Leistung, spielerisch hatten wir bis dahin sicher mehr Anteile, nur zu Torchancen kamen wir nicht. In Halbzeit zwei dann gleich das nächste Gegentor, welches den Sieg der Pillerseetaler festigte. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel, unnötige Ballverluste und ein schlechtes Zweikampfverhalten. Über die zweite Spielhälfte müssen wir uns sicher Gedanken machen, da war nicht viel von dem zu sehen, was ich von meinem Team sehen möchte. Aber, wir sind erst am Anfang der Saison, haben noch einiges an Arbeit vor uns. Wollen uns verbessern und dies schnellstmöglich in positive Aspekte umwandeln. "

Gebietsliga Ost: Angerberg : SK Pillerseetal - 0:4 (0:1)

73 Lukas Obholzer 0:4

66 Eigentor durch Jakob Osl 0:3

48 Florian Salfenauer 0:2

4 Florian Salfenauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.