Angerberg mit Leistungssteigerung – aber dennoch Niederlage in Schwaz!

Details Montag, 19. August 2024 08:39

Der SC Eglo Schwaz II konnte auch das zweite Spiel der Meisterschaft der Gebietsliga Ost 2024/25 erfolgreich bestreiten. Gegen den SV Angerberg konnte man nach einem 1:1 zur Pause mit 3:1 gewinnen. Damit hat Schwaz II neben Brixlegg/Rattenberg (5:2 in Weerberg), Pillerseetal (5:3 gegen Haiming) und Langkampfen (4:2 in Vomp) die weiße Weste verteidigt.

Coach von Angerberg: „In diesem Spiel war mehr drin als ein 1:3!“

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Aufgrund des enttäuschenden Auftakts in die Meisterschaft haben wir unserer Grundordnung für dieses Spiel komplett verändert. Taktisch war es sicher die richtige Anordnung und meine Männer setzten diese auch super um. Das Schwaz immer wieder zu Chancen kommen würde war uns klar. Wir hatten durch Fischer Alex den Führungstreffer nach einem schnell gespielten Konter am Fuß, konnten diesen aber leider nicht verwerten. Praktisch im Gegenzug fingen wir uns wieder mal ein richtig blödes Tor ein. Meine Männer steckten dies gut weg und wir konnten durch Florens Thurner den Ausgleich nach einem Standard erzielen.

Auch in Hälfte zwei starteten wir sehr gut, konnten die Schwazer weit von unserem Tor weghalten und selbst hatten wir auch die ein oder andere gute Torchance. Kontersituationen spielten wir teilweise nicht sauber zu Ende. In diese gute Phase meiner Mannschaft erwischte und Schwaz eiskalt und nutzte eine Unachtbarkeit für die erneute Führung. Leider hatten wir dann nichts mehr dagegenzusetzen und bekamen nach einem Konter noch das 3:1. Schwaz spielte das dann gekonnt nach Hause. Alles in allem war es eine klare Leistungssteigerung meines Teams, worüber ich sehr stolz bin. In diesem Spiel war sicher mehr drin als das Ergebnis aussagt."

Gebietsliga Ost: Schwaz 1b : Angerberg - 3:1 (1:1)

80 Patrik Delic 3:1

68 Kaan Kerim Bilgen 2:1

27 Florens Thurner 1:1

17 Patrik Delic 1:0

