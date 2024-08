SK Pillerseetal gewinnt torreiches Duell gegen SK Hippach mit 5:3

Details Montag, 19. August 2024 15:58

In einem spannenden und torreichen Spiel der Gebietsliga Ost (TIR) setzte sich der SK Pillerseetal in der zweiten Runde mit 5:3 gegen den SK Hippach durch. Nach einer intensiven Partie, die viele Emotionen und einige hitzige Momente bot, konnten sich die Gastgeber letztlich durchsetzen. Besonders beeindruckend war die Leistung von Andreas Eder, der mit einem Doppelpack entscheidend zum Sieg seines Teams beitrug.

Rasanter Start und erste Treffer

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den SK Pillerseetal, als Thomas Eberharter bereits in der dritten Minute einen Freistoß für den SK Hippach direkt verwandeln konnte. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber unter Druck, doch der SK Pillerseetal zeigte sich unbeeindruckt und erspielte sich in den folgenden Minuten mehrere Chancen. So hatten Florian Salfenauer und Andreas Eder schon früh Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen.

In der 38. Minute war es dann soweit: Florian Salfenauer traf nach einem Querpass zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause konnte der SK Pillerseetal sogar noch einmal nachlegen. Andreas Eder brachte sein Team in der 45. Minute mit 2:1 in Führung. Damit ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung der Heimmannschaft in die Halbzeit.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ebenso spannend wie die erste endete. Lukas Obholzer erhöhte in der 46. Minute nach einem Assist von Florian Salfenauer auf 3:1 für den SK Pillerseetal. Das Spiel schien nun zugunsten der Gastgeber zu kippen. In der 67. Minute musste Thomas Eberharter vom SK Hippach nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen, was die Situation für die Gäste zusätzlich erschwerte.

Andreas Eder erzielte in der 70. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 4:1. Doch der SK Hippach gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Hannes Luchner verkürzte in der 85. Minute auf 4:2, und nur eine Minute später traf Florian Pölzl zum 4:3. Die Partie wurde in der Schlussphase extrem hitzig, was zu mehreren Rudelbildungen und einer längeren Nachspielzeit führte.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Jannik Bisdorf schließlich mit seinem Treffer zum 5:3 für die Entscheidung. Dies war zugleich der Schlusspunkt einer äußerst spannenden und emotional aufgeladenen Begegnung.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 5:3-Erfolg für den SK Pillerseetal. Die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während der SK Hippach trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zählbares nach Hause fahren musste. Das Duell in der Gebietsliga Ost zeigte einmal mehr, wie aufregend und dramatisch Fußball sein kann.

Gebietsliga Ost: SK Pillerseetal : Hippach - 5:3 (2:1)

95 Jannik Bisdorf 5:3

86 Florian Pölzl 4:3

85 Hannes Luchner 4:2

70 Andreas Eder 4:1

46 Lukas Obholzer 3:1

45 Andreas Eder 2:1

38 Florian Salfenauer 1:1

3 Thomas Eberharter 0:1

