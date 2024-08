Coach von Fügen II nach Sieg gegen Vomp: „Gegner hätte heute Punkt verdient!“

Details Sonntag, 25. August 2024 11:56

Der FC Vomp muss auch nach Runde drei der Gebietsliga Ost weiter auf den ersten Punkt warten. In einer überschaubaren Partie beim SV Fügen II ist man unglücklich mit 1:2 unterlegen. Fügen fährt den zweiten Sieg ein und liegt damit drei Punkte hinter den beiden Mannschaften mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Brixlegg/Rattenberg gewinnt auch die dritte Partie in Bad Häring mit 5:3 und auch Langkampfen feiert mit einem 2:1 gegen Zell am Ziller den dritten Erfolg im dritten Spiel.

Frühe Führung für die Fügener

Gleich zu Beginn zeigte sich die SV Fügen 1b äußerst engagiert und wurde dafür bereits in der 9. Minute belohnt. Markus Dengg setzte sich gekonnt durch und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Dieser frühe Treffer sorgte für große Erleichterung auf Seiten der Fügener und setzte den FC Vomp unter Druck, der nun gefordert war, den Rückstand auszugleichen.

Die Gäste versuchten in der Folge, mehr Spielanteile zu gewinnen und suchten den Weg nach vorne. Doch die Abwehr der SV Fügen 1b stand zunächst sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten blieben weitere Tore in der ersten Halbzeit aus, sodass die Fügener mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen.

Aufholjagd und entscheidende Wendung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Vomp den Druck und wurde in der 61. Minute endlich für seine Bemühungen belohnt. Darko Szabo erzielte den Ausgleich zum 1:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Die Spannung war nun greifbar, und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg.

Nur wenige Minuten später, in der 64. Minute, antwortete die SV Fügen 1b eindrucksvoll. Augustin Delic brachte sein Team erneut in Führung, als er zum 2:1 traf. Die Fans der Fügener jubelten, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden. Der FC Vomp warf nun alles nach vorne, um erneut auszugleichen.

Die Partie wurde zunehmend intensiver und hitziger. In der 54. Minute sah Arda Kesifoglu von der SV Fügen 1b die Gelb/Rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese Entscheidung des Schiedsrichters verschärfte die Situation für die Gastgeber, die nun in Unterzahl den knappen Vorsprung verteidigen mussten.

In der Schlussphase drängte der FC Vomp vehement auf den Ausgleich, doch die Fügener verteidigten mit aller Kraft. Es gelang ihnen, die Angriffe der Gäste abzuwehren und die Führung über die Zeit zu bringen. Nach 93 packenden Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die SV Fügen 1b durfte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen.

Dieser Erfolg verschafft der SV Fügen 1b wichtige Punkte und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Der FC Vomp hingegen muss die Niederlage schnell verarbeiten und im nächsten Spiel wieder angreifen.

Christoph Margreiter, Trainer SV Fügen II: „Die ersten zehn Minuten konnten wir das Spiel sehr klar dominieren. In dieser Phase ist uns auch sehr schnell in Minute neun die Führung gelungen. In Hälfte zwei eine gelb-rote Karte für uns und der Ausgleich der Gäste. Sehr viele strittige Entscheidungen in dieser Partie. Nach einem Konter von uns in der 64. Minute die erneute Führung durch Augustin Delic per Strafstoß. Die Gäste hätten einen Punkt verdient. Wir hatten das Glück des Tüchtigeren. In Summe aber kein fußballerischer Leckerbissen heute!“

Gebietsliga Ost: Fügen 1b : Vomp - 2:1 (1:0)

64 Augustin Delic 2:1

61 Darko Szabo 1:1

9 Markus Dengg 1:0

