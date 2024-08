SV Stans siegt in spannendem Derby gegen SV Weerberg

Details Dienstag, 27. August 2024 00:14

In der 3. Runde der Gebietsliga Ost kam es zu einem packenden Duell zwischen dem SV Stans und dem SV Weerberg. In einem intensiven Spiel konnte der SV Stans mit einem knappen 2:1-Sieg die Oberhand behalten. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Gäste und einer Gelb-Roten Karte für die Hausherren konnte der SV Stans den Sieg über die Zeit retten.

Frühe Führung durch Traumfreistoß

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV Stans. Bereits in der 8. Minute ging die Heimmannschaft durch einen wunderschönen Freistoß von Hami Karahasanoglu mit 1:0 in Führung. Der Schütze zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel und ließ dem Torhüter des SV Weerberg keine Chance.

Die frühe Führung gab den Stansern Selbstvertrauen, und sie setzten die Gäste unter Druck. In der 32. Minute zeigte Irfan Begic, der Keeper des SV Stans, eine herausragende Parade, um die Führung seiner Mannschaft zu verteidigen. Mit dieser Aktion bewahrte er die Gastgeber vor dem möglichen Ausgleich.

Verdientes 2:0 und turbulente Schlussphase

Nach der Halbzeitpause drängte der SV Stans auf das zweite Tor. In der 50. Minute hatte Hami Karahasanoglu erneut die Chance, diesmal per Freistoß. Sein sehenswerter Schuss wurde jedoch vom Weerberger Torhüter bravourös pariert. Die Heimelf blieb weiterhin am Drücker und verzeichnete in der 57. Minute eine Großchance, als Hami Karahasanoglu aus 16 Metern abzog, doch der Keeper der Gäste parierte. Auch der Nachschuss von Fabian Wörndle konnte nicht im Tor untergebracht werden und wurde zur Ecke geblockt.

In der 69. Minute war es dann soweit: Florian Essl erhöhte für die Stanser auf 2:0. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Fabian Wörndle schob Essl den Ball eiskalt ins Netz. Nur eine Minute später folgte ein weiteres Highlight, als Cihat Mutlu aus 30 Metern abzog und der Weerberger Torhüter den Ball gerade noch über die Latte lenkte.

Die Schlussphase des Spiels gestaltete sich äußerst turbulent. In der 88. Minute sah Sandro Essl vom SV Stans die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Der SV Weerberg nutzte die numerische Überlegenheit und erzielte in der 90. Minute durch Fabian Egger den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen.

In der Nachspielzeit hatte der SV Stans nochmals die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Ein Treffer zum vermeintlichen 3:1 wurde jedoch vom Schiedsrichter wegen Abseits aberkannt, eine Entscheidung, die bei den Hausherren für viel Unmut sorgte. Nach spannenden fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV Stans.

Der SV Stans sicherte sich mit diesem Erfolg wichtige Punkte und konnte sich in der Tabelle der Gebietsliga Ost (TIR) weiter nach oben arbeiten. Der SV Weerberg hingegen musste trotz einer engagierten Leistung und des späten Anschlusstreffers die Heimreise ohne Punkte antreten.

Gebietsliga Ost: SV Stans : Weerberg - 2:1 (1:0)

94 Fabian Egger 2:1

70 Florian Essl 2:0

8 Hami Karahasanoglu 1:0

