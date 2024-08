SV Langkampfen dreht das Spiel: Spannender 2:1-Sieg gegen SK Zell am Ziller

Details Dienstag, 27. August 2024 00:16

In einer packenden Begegnung der 3. Runde der Gebietsliga Ost setzte sich der SV Langkampfen gegen den SK Zell am Ziller mit 2:1 durch. Nach einem frühen Rückstand zeigte die Heim-Mannschaft große Moral und konnte das Spiel in der zweiten Hälfte drehen. Besondere Brisanz brachte eine rote Karte für die Gäste und zwei Tore von Manuel Spöck.

Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann mit deutlichem Ballbesitzvorteil für den SK Zell am Ziller, der die Anfangsphase dominierte. Bereits in der 13. Minute waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Nach einer Viertelstunde zeigte sich der SV Langkampfen jedoch gefährlich und kam in der 27. Minute zu einer Großchance: Ein Kopfball nach einer Flanke landete jedoch nur an der Querlatte.

Nur eine Minute später schlug der SK Zell am Ziller zu. Kapitän Martin Hotter trat zum Freistoß an und verwandelte diesen perfekt ins lange Eck, was die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Der SV Langkampfen geriet dadurch unter Druck, konnte jedoch bis zur Halbzeit keinen Treffer erzielen. Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt, und so ging es mit einem 0:1-Rückstand für die Gastgeber in die Pause.

Wendepunkt in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm die Partie an Intensität zu. Der SV Langkampfen kam entschlossen aus der Kabine und setzte die Gäste unter Druck. In der 58. Minute wurde Cesar Agramonte Freites vom SK Zell am Ziller nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Gäste in Unterzahl brachte. Kurz darauf, in der 61. Minute, folgte eine weitere spielentscheidende Szene: Mario Gruber verhinderte ein Tor mit der Hand und sah dafür die Rote Karte. Der anschließende Elfmeter wurde von Manuel Spöck sicher verwandelt, der damit den Ausgleich für den SV Langkampfen erzielte.

Die Gastgeber witterten nun ihre Chance und erhöhten den Druck auf die dezimierten Gäste. In der 80. Minute wurde ihre Mühe belohnt: Nach einem Eckball köpfte erneut Manuel Spöck den Ball ins Netz und brachte den SV Langkampfen mit 2:1 in Führung. Dieses Tor setzte die endgültige Wende im Spiel, und die Gäste fanden kein Mittel mehr, um noch einmal zurückzukommen.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den hart erkämpften 2:1-Sieg des SV Langkampfen. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Moral und nutzten die personelle Überlegenheit nach den Platzverweisen optimal aus. Für den SK Zell am Ziller war es eine bittere Niederlage, besonders nach der starken ersten Halbzeit und der frühen Führung.

Der SV Langkampfen konnte somit in der dritten Runde der Gebietsliga Ost wichtige drei Punkte einfahren und unterstrich seine Heimstärke. Der SK Zell am Ziller hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Gebietsliga Ost: Langkampfen : SK ZellZiller - 2:1 (0:1)

80 Manuel Spöck 2:1

63 Manuel Spöck 1:1

28 Martin Hotter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.