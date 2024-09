Pillerseetal gelingt in Unterzahl Dreier gegen Langkampfen

Details Sonntag, 01. September 2024 15:51

Der SV Langkampfen musste in der vierten Runde der Gebietsliga Ost die weiße Weste ausziehen. Grund dafür waren Probleme im Abschluss. Pillerseetal musste sogar eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, schaffte es aber trotzdem in Unterzahl den Dreier mit einem 3:1 Erfolg zu sichern. Neuer Tabellenführer nach Runde vier ist der SC Kirchberg nach einem knappen 1:0 Erfolg in Schwaz. Einen Punkt hinter Kirchberg findet man in der Tabelle Pillerseetal, Stans, Brixlegg und Langkampfen.

Blitzstart und frühe Führung für SK Pillerseetal

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute erzielte Alexander Bergmann das erste Tor für SK Pillerseetal und brachte sein Team damit früh in Führung. Dieser schnelle Treffer setzte den SV Langkampfen unter Druck, die nun gezwungen waren, das Spiel zu machen und den Ausgleich zu suchen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich SK Pillerseetal defensiv stark und ließ wenig Chancen für den SV Langkampfen zu. Trotz einiger Bemühungen der Gäste blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Spannende zweite Halbzeit und späte Entscheidung

Die zweite Hälfte begann mit einer intensiven Phase, in der beide Mannschaften ihre Chancen suchten. In der 54. Minute gelang es schließlich dem SV Langkampfen, durch Niklas Lenk den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Das Spiel war nun wieder völlig offen und versprach eine spannende Schlussphase.

In der 62. Minute musste SK Pillerseetal einen herben Rückschlag hinnehmen, als Niklas Tengg nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte das Team jedoch Kampfgeist und gab nicht auf.

Die entscheidenden Minuten brachen an, und SK Pillerseetal bewies beeindruckende Nervenstärke. In der 88. Minute brachte Josef Millinger sein Team mit einem wichtigen Treffer erneut in Führung. Nur eine Minute später, in der 89. Minute, machte Alexander Bergmann mit seinem zweiten Tor des Abends alles klar und erhöhte auf 3:1.

Mit diesem Treffer war die Partie entschieden und SK Pillerseetal konnte einen hart erkämpften Sieg feiern. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem 3:1-Erfolg für die Gastgeber.

Josef Unterberger, Co-Trainer SV Langkampfen: „Rückstand in Minute zwei. Unsere Mannschaft hatte bis zur 15. Minute Probleme, ins Spiel zu kommen. Dann mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser und gegen Ende der Halbzeit eins hatten wir das Spiel ganz klar im Griff und waren knapp am Ausgleichstreffer dran. In der zweiten Halbzeit gleiches Bild und in Minute 54 der verdiente Ausgleich und dann etwa eine halbe Stunde in Überzahl wegen einer Gelb/Roten Karte für die Heimelf. In dieser Phase wurden gute Chancen herausgespielt, aber der Sack leider nicht zugemacht. Gegen Ende des Spieles dann der Doppelschlag der Heimelf und eine alte Fußballerweisheit hat sich wieder einmal bestätigt!“

Gebietsliga Ost: SK Pillerseetal : Langkampfen - 3:1 (1:0)

89 Alexander Bergmann 3:1

88 Josef Millinger 2:1

54 Niklas Lenk 1:1

2 Alexander Bergmann 1:0

