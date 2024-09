Stans kompensiert neun Ausfälle und gewinnt beim Tabellenführer Brixlegg!

Details Sonntag, 01. September 2024 16:37

Hami Karahasanoglu im Tor des SV Stans! Das allein zeigt, dass der SV Stans in der vierten Runde der Gebietsliga Ost bei der SPG Brixlegg/Rattenberg sich kadermäßig wegen neun Ausfällen sehr schwergetan hat. Hami Karahasanoglu hat auch das Spiel für unsere Leser analysiert und hat in seiner Bescheidenheit versucht, seine starke Leistung im Kasten von Stans herunterzuspielen. Wir haben das aber nicht zugelassen. Stans hat den Tabellenführer bezwungen und Tabellenplatz drei erobert. Eine grandiose Bilanz nach vier Runden für den Aufsteiger!

Wichtiger Sieg gegen den Tabellenführer!

Hami Karahasanoglu, Tormann (!) SV Stans: „Was für ein Spiel! Trotz neun Ausfällen reiste unsere Mannschaft mit viel Entschlossenheit nach Brixlegg. Die rund siebzig mitgereisten Fans erwarteten einen harten Kampf, und genau den lieferten wir auf dem Platz.

Das Spiel begann mit viel Ballbesitz für die Hausherren, die uns von Beginn an unter Druck setzten. Bereits in der 4. Minute konnte ich eine gute Chance der Gegner nach einer Ecke vereiteln. Diese frühe Rettungstat schien unser Team aufzuwecken und wir begannen unser Spiel zu entfalten. Trotz der heißen Temperaturen und der hitzigen Atmosphäre arbeiteten wir uns immer mehr Halbchancen heraus, auch wenn beide Mannschaften defensiv wenig zuließen.

Kurz vor der Halbzeit in der 40. Minute konnte ich einen Freistoß nur unglücklich abwehren. Den abprallenden Ball nutzte Michael Peer eiskalt zur 1:0-Führung. Doch nur zwei Minuten später zeigte Cihat Mutlu seine Klasse und erzielte per Freistoß den verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit fanden wir immer besser ins Spiel. Essl, Schwarz und Mutlu hatten weitere gute Chancen, doch es dauerte bis zur 60. Minute, als Mutlu nach einer schönen Kombination über Schwarz und Obrist zur 2:1-Führung vollendete. Ab diesem Moment entwickelte sich ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Brixlegg bemüht sich sehr, um an Chancen zu kommen. Der eingewechselte und eigentlich verletzte Sieberer hat noch die Chance auf 1-3 auszubauen, scheitert jedoch am Keeper. In den Schlussminuten drängte Brixlegg auf den Ausgleich, doch ich konnte eine souveräne Parade im 1:1 zeigen und hielt die Führung fest.

Mit dem Schlusspfiff brach großer Jubel aus. Dieser Sieg gegen den Tabellenführer war von enormer Bedeutung und spiegelte die kämpferische und souveräne Leistung unseres Teams wider. Ein besonderer Dank geht an unsere Fans, die uns als treibende Kraft großartig unterstützten. Ihr seid die besten!“

Gebietsliga Ost: Brixl./Ra. : SV Stans - 1:2 (1:1)

50 Cihat Mutlu 1:2

42 Cihat Mutlu 1:1

37 Michael Peer 1:0

