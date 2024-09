Bad Häring holt ersten Punkt in Vomp aber noch viel Arbeit für den Coach!

Details Montag, 02. September 2024 01:09

Der FC B&W Glasbau Bad Häring ist mit drei Niederlagen in Folge in die Meisterschaft der Gebietsliga Ost 2024/25 gestartet und auch beim 3:3 in der vierten Runde in Vomp konnte Coach Thomas Kopp mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden sein. Am Tabellenende nun drei Mannschaften, die einen Punkt geschafft haben. Vomp, Bad Häring und Hopfgarten/Itter werden alles daran setzen, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Frühe Führung für die Gäste

Die Begegnung begann mit vielversprechenden Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 8. Minute hatte Lukas Plattner die erste große Möglichkeit für den FC Vomp, konnte diese jedoch nicht in ein Tor ummünzen. Die Gäste aus Bad Häring waren zunächst effektiver. In der 13. Minute gelang es Marcel Krimbacher, den FC Bad Häring mit einem präzisen Schuss mit 0:1 in Führung zu bringen. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie konnten sich weitere Chancen erarbeiten.

Die Antwort des FC Vomp ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute erzielte Darko Szabo nach einer schönen Kombination den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel gestaltete sich nun ausgeglichen, wobei beide Mannschaften weiterhin auf das gegnerische Tor drängten. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste durch Yigit Baydar eine hervorragende Gelegenheit zur erneuten Führung, doch der Treffer blieb ihnen verwehrt. Mit einem Zwischenstand von 1:1 gingen beide Teams in die Pause.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Bad Häring besser aus der Kabine. In der 50. Minute sorgte Yigit Baydar mit einem sehenswerten Lupfer für die erneute Führung der Gäste. Sein Tor zum 1:2 setzte die Hausherren unter Zugzwang. Der FC Vomp ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiterhin um jeden Ball. In der 60. Minute war es erneut Osman Hadzic, der seine Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 zurück ins Spiel brachte. Sein Tor weckte neue Hoffnung bei den Gastgebern.

Nur vier Minuten später setzte Hadzic noch einen drauf und erzielte mit einem weiteren Treffer die 3:2-Führung für den FC Vomp. Die Gastgeber wähnten sich nun auf der Siegerstraße, doch das Spiel hielt noch eine unerwartete Wendung bereit. In der 76. Minute unterlief Laurin Holzer ein unglückliches Eigentor, das den FC Bad Häring zum 3:3-Ausgleich verhalf. Dieses Missgeschick kostete den FC Vomp den sicher geglaubten Sieg und stellte den Spielverlauf erneut auf den Kopf.

Die letzten Minuten der Partie verliefen hektisch, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer mehr erzielen. Mit dem Schlusspfiff endete das spannende Duell auf mäßigen spielerischen Niveau zwischen dem FC Vomp und dem FC Bad Häring mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Das Spiel wurde von beiden Mannschaften nicht gut geführt. Die sechs Tore sind allesamt aus Eigenfehlern entstanden. Schlechtes Stellungsspiel und wir haben überhaupt nicht in die Partie gefunden. Die taktischen Vorgaben wurden zudem nicht gut umgesetzt. Leider ist die Mannschaft ziemlich verunsichert. Es passieren zu viele Eigenfehler. Aber wir arbeiten daran und sehr positiv ist die sehr gute Trainingsbeteiligung.“

Gebietsliga Ost: Vomp : Bad Häring - 3:3 (1:1)

76 Eigentor durch Laurin Holzer 3:3

64 Osman Hadzic 3:2

60 Osman Hadzic 2:2

50 Yigit Baydar 1:2

20 Darko Szabo 1:1

13 Marcel Krimbacher 0:1

