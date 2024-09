Coach von Angerberg nach Niederlage in Weerberg: „An uns selbst gescheitert!“

Details Montag, 02. September 2024 21:12

In der vierten Runde der Gebietsliga Ost musste der SV Angerberg die dritte Niederlage einstecken. Das 0:4 nach neunzig Minuten in Weerberg gibt aber nicht ganz die Kräfteverhältnisse am Platz wieder. Angerberg macht die Dinger nicht und so muss man wieder ohne Punkte nach Hause fahren.

So eindeutig war die Partie nicht!

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: "Ein Spiel, in dem wir meiner Meinung nach an uns selbst gescheitert sind. Mit einem sehr dezimierten Kader konnten wir uns in der ersten Halbzeit zwei bis drei dicke Torchancen herausspielen, die aber leider ungenützt blieben. Speziell in dieser Halbzeit waren wir spielerisch sicher die stärkere Mannschaft und hätten uns die Führung durchaus verdient. Leider zieht sich das aber schön länger, dass wir es verabsäumen, uns zu belohnen und diese Dinger einfach machen.

Für die zweite Halbzeit haben wir ein wenig unsere Spielanlage verändert und wollten unbedingt dieses erste Tor erzielen. Hatten auch gleich zu Beginn wieder eine dicke Torchance durch Spitzer Dominik. Weerberg aber sicher in HZ zwei besser im Spiel. Leider hast sich dann unser Torhüter Pinter verletzt und musste raus. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, aber es sieht sehr nach einer Knieverletzung aus. Leider stand an diesem Tag auch kein Ersatztorhüter zur Verfügung, sodass ein Spieler dies übernehmen musste. Wir fingen uns dann gleich zwei blöde Tore ein unter anderem ein Elfmeter welcher meiner Meinung nach nicht zu geben ist. Eine sehr gute Phase meiner Mannschaft, wo wir wieder die ein oder andere Topchance nicht nützen, wurde dann durch einen Konter von Weerberg beendet. Am Ende steht eine 4:0 Niederlage, welche nie so hoch hätte ausfallen dürfen, denn so eindeutig war das auf alle Fälle nicht.“

Gebietsliga Ost: Weerberg : Angerberg - 4:0 (0:0)

87 Maximilian Unterbrunner 4:0

84 Michael Lindner 3:0

65 Johannes Unterlechner 2:0

63 Martin Aigner 1:0

