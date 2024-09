Hippach gewinnt richtungsweisende Partie gegen Weerberg klar!

Details Montag, 09. September 2024 02:11

Für den SK Hippach lautete die Devise vor dem Duell der 5. Runde der Gebietsliga Ost gegen den SV Weerberg mit einem Dreier aus dem Tabellenkeller zu kommen. Mit einem 5:1 Erfolg ist das auch dann ganz klar gelungen. An der Tabellenspitze konnte Kirchberg die Führung mit einem 6:0 gegen Hopfgarten/Itter behaupten. Pillerseetal fällt nach einem 1:3 in Fügen auf Tabellenplatz sechs zurück. Aufwärts geht es für Stans (6:1 in Bad Häring), Brixlegg/Rattenberg (2:0 in Angerberg), Langkampfen (2:2 gegen Schwaz II) und Fügen II. Stans auf Tabellenplatz zwei wie die Nummer drei Brixlegg einen Punkt hinter Leader Kirchberg.

Frühe Führung für SK Hippach

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für SK Hippach. Schon nach zehn Minuten brachte Lorenz Schöser die Hausherren in Führung. Der schnelle Treffer setzte die Marschrichtung für das Spiel, denn Hippach dominierte von Beginn an das Geschehen. SV Weerberg fand kaum ins Spiel und konnte keine nennenswerten Chancen herausarbeiten.

Kurz vor dem Pausenpfiff legte SK Hippach nach. Wieder war es Lorenz Schöser, der in der 45. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und so für den beruhigenden 2:0 Halbzeitstand sorgte. Die Mannschaft von SV Weerberg hatte dem Angriffsdruck der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und musste mit einem Rückstand in die Kabine gehen.

Torflut in der zweiten Hälfte

Auch nach der Pause setzte SK Hippach sein druckvolles Spiel fort. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Thomas Eberharter zum 3:0 (47. Minute) und stellte damit frühzeitig die Weichen auf Sieg. Doch damit nicht genug: In der 49. Minute erhöhte Michael Eberharter auf 4:0, was jegliche Hoffnungen von SV Weerberg auf eine Aufholjagd zerstörte.

Das Torfestival von SK Hippach wurde in der 52. Minute fortgesetzt, als Lorenz Schöser seinen dritten Treffer des Tages erzielte und auf 5:0 erhöhte. Die Abwehr von SV Weerberg war völlig überfordert mit dem schnellen und präzisen Angriffsspiel der Gastgeber. Die einzige positive Nachricht für die Gäste folgte in der 57. Minute, als Martin Aigner den Ehrentreffer zum 5:1 erzielte. Dieser Treffer änderte jedoch nichts mehr am klaren Sieg für SK Hippach.

In den verbleibenden Minuten ließ SK Hippach das Spiel ruhig ausklingen und sicherte sich so einen souveränen Heimsieg. Der Schlusspfiff besiegelte das deutliche 5:1 und unterstrich die Dominanz der Gastgeber in dieser Partie.

Daniel Schwemmberger, Trainer SK Hippach: „Wir sind sehr gut gestartet und konnten wie im letzten Spiel einen frühen Treffer erzielen. Bis zur Halbzeit haben wir dann gut weitergespielt. Kopfballtor von Lorenz Schöser kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel schnell entschieden. 5:0 in Minute 52, es war eine ganz klare Sache. Total happy über diesen Dreier, wir hatten auch schon in Hälfte eins die besseren Möglichkeiten!“

Gebietsliga Ost: Hippach : Weerberg - 5:1 (2:0)

57 Martin Aigner 5:1

52 Lorenz Schöser 5:0

49 Michael Eberharter 4:0

47 Thomas Eberharter 3:0

46 Lorenz Schöser 2:0

10 Lorenz Schöser 1:0

