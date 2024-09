Sechs Treffer zwischen Vomp und Zell am Ziller!

Details Montag, 09. September 2024 00:45

In einem packenden Match der Gebietsliga Ost (TIR) trennten sich der FC Vomp und der SK Zell am Ziller mit einem 3:3-Unentschieden. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd des Heimteams in der zweiten Halbzeit konnte die Partie jedoch nicht endgültig entschieden werden. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Osman Hadzic und Mario Gruber, die beide wesentliche Beiträge zum Torfestival leisteten.

Starker Beginn für die Gäste

Bereits früh in der Partie setzte der SK Zell am Ziller die ersten Akzente. In der 7. Minute war es Stefan Hochstaffl, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Die frühe Führung sorgte für Selbstvertrauen bei den Zillertaler, die das Spiel weiter dominierten. Nur 13 Minuten später, in der 20. Minute, konnte Luis Komutzki den Vorsprung auf 0:2 ausbauen. Es schien, als würden die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entscheiden.

Der FC Vomp tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und hatte in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Chancen. Die Abwehr der Zillertaler stand sicher und ließ nur wenige Möglichkeiten für die Gastgeber zu. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Halbzeitpause, was beim Heimteam sicherlich für einige Nachdenklichkeit sorgte.

Furiose Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich der FC Vomp deutlich verbessert. Bereits in der 48. Minute gelang Mehmet Ayazoglu der Anschlusstreffer zum 1:2, was den Glauben an eine mögliche Wende im Spiel zurückbrachte. Die Gastgeber agierten nun deutlich offensiver und setzten die Defensive des SK Zell am Ziller unter Druck. In der 55. Minute war es dann Osman Hadzic, der den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Der FC Vomp zeigte nun eine beeindruckende Moral und dominierte das Spielgeschehen. In der 68. Minute war es erneut Osman Hadzic, der den FC Vomp erstmals in Führung brachte. Sein zweiter Treffer des Abends sorgte für das 3:2 und ließ die heimischen Fans jubeln. Doch die Freude währte nicht lange. Nur vier Minuten später, in der 72. Minute, gelang Mario Gruber der Ausgleich zum 3:3 für den SK Zell am Ziller. Dieses Tor stellte den Endstand der Partie dar und sorgte für ein gerechtes Remis.

Die Schlussphase des Spiels wurde noch einmal hektisch. In der 90. Minute sah Darko Szabo vom FC Vomp die Gelb-Rote Karte, was die Gastgeber in den letzten Minuten der Nachspielzeit in Unterzahl brachte. Trotzdem gelang es dem SK Zell am Ziller nicht mehr, die Überzahl in einen weiteren Treffer umzumünzen.

Mit dem Schlusspfiff nach 95 Minuten stand fest, dass sich beide Mannschaften die Punkte teilen würden. Das 3:3 spiegelt den spannenden Verlauf der Partie wider, in der beide Teams phasenweise stark aufspielten und für ein unterhaltsames Spiel sorgten.

Gebietsliga Ost: Vomp : SK ZellZiller - 3:3 (0:2)

72 Mario Gruber 3:3

68 Osman Hadzic 3:2

55 Osman Hadzic 2:2

48 Mehmet Ayazoglu 1:2

20 Luis Komutzki 0:2

7 Stefan Hochstaffl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.