Halbes Dutzend Treffer für Kirchberg gegen Hopfgarten/Itter

In einem einseitigen Match in der 5. Runde der Gebietsliga Ost (TIR) setzte sich der SC Kirchberg deutlich gegen Hopfgarten/Itter mit 6:0 durch. Die Mannschaft aus Kirchberg dominierte das Spiel von Beginn an und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Dabei trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein, während die Gäste aus Hopfgarten/Itter kaum zu Chancen kamen und die Partie nach einer Gelb-Roten Karte zu zehnt beendeten.

Frühe Führung für den SC Kirchberg

Bereits in der 11. Minute setzte der SC Kirchberg ein erstes Ausrufezeichen. Cengizhan Öztoprak brachte die Gastgeber früh in Führung und legte damit den Grundstein für einen erfolgreichen Abend. Die Kirchberger blieben weiterhin am Drücker und belohnten sich in der 27. Minute mit dem zweiten Treffer. Nebojsa Vukovic erhöhte auf 2:0 und sorgte für eine beruhigende Führung zur Halbzeit.

Während die Gäste aus Hopfgarten/Itter bemüht waren, ins Spiel zu finden, gelang es ihnen nicht, die gut organisierte Abwehr der Kirchberger zu überwinden. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause machte der SC Kirchberg dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 61. Minute erzielte Alperen Sarac das 3:0, womit die Vorentscheidung gefallen schien. Doch damit nicht genug: Zwei Minuten später traf Roy Meulendijks zum 4:0 und erhöhte weiter. Die Gäste waren nun endgültig geschlagen und hatten dem Offensivdrang der Kirchberger nichts mehr entgegenzusetzen.

In der 66. Minute war es erneut Nebojsa Vukovic, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 markierte. Der SC Kirchberg zeigte sich weiterhin hungrig auf Tore und spielte seine Überlegenheit konsequent aus. Schließlich setzte Roy Meulendijks in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:0.

Die Gäste aus Hopfgarten/Itter mussten die Partie zu zehnt beenden, nachdem Martin Feuerstein in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Damit waren die letzten Hoffnungen auf eine Ergebniskorrektur endgültig dahin. Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den klaren Heimsieg des SC Kirchberg.

Mit diesem deutlichen Erfolg setzt der SC Kirchberg ein klares Zeichen in der Gebietsliga Ost (TIR) und unterstreicht seine Ambitionen in dieser Saison. Für Hopfgarten/Itter hingegen gilt es, dieses Spiel schnell abzuhaken und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Gebietsliga Ost: Kirchberg : Hopfgarten/Itter - 6:0 (2:0)

71 Roy Meulendijks 6:0

66 Nebojsa Vukovic 5:0

63 Roy Meulendijks 4:0

61 Alperen Sarac 3:0

27 Nebojsa Vukovic 2:0

11 Cengizhan Öztoprak 1:0

