Schwaz II mit Pech im Abschluss und glücklichem Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Fügen II

Details Samstag, 14. September 2024 23:17

In der 6. Runde der Gebietsliga Ost konnten nur drei der sieben Spiele programmgemäß ausgetragen werden. Unwetter und Starkregen hat Tirol und auch große Teile Österreichs fest im Griff. In Schwaz musste die KM II gegen Fügen II auf den Kunstrasen ausweichen. Schwaz konnte sich erst in der Nachspielzeit mit einem 1:1 einen Punkt sichern, hatte aber mit Lattenschüssen sehr viel Pech. Durch die vielen Absagen konnte Stans II mit einem 2:0 gegen Angerberg die Tabellenführung übernehmen. Die Partie von Kirchberg in Weerberg wurde abgesagt, ebenso Brixlegg gegen Hippach. Einen neuen Termin in Weerberg gibt es noch nicht, Brixlegg gegen Hippach wird am 8. Oktober 2024 ab 19:30 Uhr nachgetragen.

Erste Halbzeit: Führung für SV Fügen 1b

Die Partie begann mit viel Engagement auf beiden Seiten. Die SC Schwaz 1b versuchte von Anfang an, das Spiel zu dominieren, während die SV Fügen 1b auf Konter setzte. In den ersten Minuten des Spiels konnten sich beide Mannschaften einige Chancen erarbeiten, doch es fehlte zunächst an der Präzision im Abschluss.

In der 44. Minute wurde der Kampfgeist der Gäste belohnt. Markus Dengg nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der SC Schwaz 1b aus und brachte die SV Fügen 1b mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer kurz vor der Halbzeit war ein harter Schlag für die Gastgeber, die bis dahin ebenfalls einige gute Möglichkeiten hatten, jedoch ohne Erfolg blieben. Mit dem Stand von 0:1 ging es in die Kabinen.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel drängte die SC Schwaz 1b auf den Ausgleich. Die Mannschaft zeigte sich kämpferisch und erhöhte den Druck auf die Abwehr der SV Fügen 1b. Die Gäste verteidigten jedoch geschickt und setzten immer wieder gefährliche Konter, die für Entlastung sorgten.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 90. Minute sah Luca Grimm von der SV Fügen 1b die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Diese Situation nutzte die SC Schwaz 1b gnadenlos aus. Nur wenige Augenblicke später, ebenfalls in der 90. Minute, gelang Daniel Adelsberger der verdiente Ausgleich. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem Torwart der Gäste keine Chance und sorgte für großen Jubel auf den Rängen.

In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine weiteren Treffer zu. Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten ab und besiegelte das 1:1-Unentschieden.

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz II: „Wegen des Dauerregens musste am Kunstrasen gespielt werden. Die ersten fünfundzwanzig Minuten haben wir gut begonnen. Wir hatten auch einige gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach einer Ecke in der 44. Minute haben wir dann ein Gegentor kassiert und sind mit 0:1 in die Pause gegangen. Die Gäste haben sehr gut verteidigt. Wir hatten zudem extrem viel Pech im Abschluss mit drei Lattenschüssen. In der Nachspielzeit ist uns dann doch noch der Ausgleichstreffer gelungen. Das war glücklich vom Zeitpunkt her, aber vom Spielverlauf her wäre heute natürlich ein Dreier möglich gewesen!

Gebietsliga Ost: Schwaz 1b : Fügen 1b - 1:1 (0:1)

91 Daniel Adelsberger 1:1

44 Markus Dengg 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.