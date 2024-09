Coach von Angerberg nach Niederlage in Stans: „Das war einfach zu wenig!“

Details Montag, 16. September 2024 19:03

Drei von sieben Spielen konnten in der 6. Runde der Gebietsliga Ost ausgetragen werden. Vier Partien wurden wetterbedingt abgesagt und neu angesetzt. Der SV Stans konnte die Heimpartie gegen den SV Angerberg austragen und hat 2:0 gewonnen. Stans damit Tabellenführer, da Kirchberg die Heimpartie gegen Weerberg auf den 9. Oktober 2024 verschieben musste. Langkampfen siegt auswärts gegen Hopfgarten/Itter mit 4:2 und bleibt damit auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Hopfgarten muss damit weiter mit einem Punkt die rote Laterne tragen, Bad Häring konnte durch die Absage in Zell am Ziller das Punktekonto nicht vergrößern und hält ebenfalls bei einem Zähler.

Stans legt früh den Grundstein

Von Beginn an zeigte der SV Stans seine Entschlossenheit und dominierte das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der ersten Minute gingen die Hausherren in Führung, als Armin Obrist nach einem sehenswerten Angriff das erste Tor erzielte. Die frühe Führung setzte die Gäste unter Druck und Stans nutzte den Schwung, um weiter nachzulegen. Schon in der 14. Minute hatte der SV Stans die nächste gefährliche Chance, doch es fehlte noch die Präzision im Abschluss.

In der 28. Minute war Stans erneut am Drücker, doch der nächste Treffer ließ noch auf sich warten. Die Gäste aus Angerberg fanden nur schwer ins Spiel und konnten die Angriffswellen der Stanser kaum abwehren. Der Glühwein, der in der 29. Minute für Begeisterung unter den Zuschauern sorgte, war wohl das Einzige, was die Fans des SV Angerberg in dieser Phase des Spiels aufwärmte.

In der 36. Minute war es dann wieder Armin Obrist, der zum 2:0 für den SV Stans traf. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Kurz darauf, in der 37. Minute, hatten die Stanser eine weitere Top-Chance, um die Führung auszubauen, aber diesmal blieb der Erfolg aus. Der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die Überlegenheit des SV Stans wider.

SV Angerberg verpasst die Wende

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig. Der SV Angerberg bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der 78. Minute plätscherte das Spiel vor sich hin, ohne dass eine der beiden Mannschaften Akzente setzen konnte. Die Gäste aus Angerberg kamen zwar zu Gelegenheiten, doch der Abschluss war einfach nicht zwingend genug.

In der 82. Minute hatte Angerberg eine gute Chance, um den Anschluss zu schaffen, doch erneut blieb der Torerfolg aus. Fünf Minuten später, in der 87. Minute, kamen die Gäste wieder gefährlich vor das Tor, doch das Tor blieb ihnen weiterhin verwehrt. Die Gastgeber verteidigten geschickt und ließen keine großen Möglichkeiten zu.

Die wohl umstrittenste Szene des Spiels ereignete sich in der 90. Minute, als ein vermeintlicher Elfmeter für Angerberg nicht gegeben wurde. Trotz heftiger Proteste der Gäste blieb der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung, und der Elfmeterpfiff blieb aus. Eine letzte verzweifelte Aktion der Gäste in der Nachspielzeit brachte ebenfalls nichts mehr ein.

Schließlich endete die Partie nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Stans. Die Hausherren sicherten sich damit wichtige Punkte in der 6. Runde der Gebietsliga Ost und zeigten eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Der SV Angerberg hingegen musste ohne Zählbares die Heimreise antreten.

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Über die erste Halbzeit möchte ich eigentlich keine großen Worte verlieren. Das war unterirdisch. Kein Zweikampfverhalten, keine Leidenschaft, das war gar nichts - darüber bin ich wirklich nicht erfreut. Stans war uns in allen Belangen überlegen, könnten auch höher führen. Auch die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, war sehr fahrlässig.

Die zweite Halbzeit konnten wir offener gestalten, ohne trotzdem richtig gefährlich zu werden. Eine gute Einschussmöglichkeit hatten wir nach einem Patzer vom Heimgoalie. Ansonsten war das einfach zu wenig. Das müssen wir aufarbeiten, abhaken und bereits nächste Woche besser machen!“

Gebietsliga Ost: SV Stans : Angerberg - 2:0 (2:0)

36 Armin Obrist 2:0

1 Armin Obrist 1:0

