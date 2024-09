Josef Unterberger analysiert den Dreier von Langkampfen in Hopfgarten

Details Montag, 16. September 2024 19:11

Der SV Langkampfen konnte in der 6. Runde der Gebietsliga Ost mit einem 4:2 Erfolg bei der SPG Hopfgarten/Itter den direkten Kontakt zur Tabellenspitze halten. Wetterbedingt konnten nur drei Spiele der Runde ausgetragen werden und Langkampfen erobert mit diesem Dreier Tabellenplatz drei. Brixlegg gegen Hippach wird am 8. Oktober 2024 nachgetragen, Kirchberg gegen Weerberg am 9. Oktober und bereits am 2: Oktober spielt Pillerseetal zu Hause gegen Vomp.

Wichtiger und verdienter Sieg

Josef Unterberger, Co-Trainer SV Langkampfen: „Durchaus guter Beginn von uns gegen tief stehende Gastgeber. Nach einigen guten Chancen klappte es mit dem sehenswerten Führungstreffer durch Marco Karrer. Der Doppelschlag von Kapitän und Leader Manuel Spöck kurz vor der Halbzeit bescherte uns den komfortablen Pausenstand. Kurz nach Wiederbeginn fanden wir nicht nur zwei Großchancen vor - einmal davon Aluminium - sondern plötzlich auch den Ball in unserem eigenen Tor. Eine Unachtsamkeit nützte Hopfgarten eiskalt aus.

Allerdings blieben wir unbeeindruckt und nach einer schönen und schnell durchgeführten Kombination schloss Niklas Lenk erfolgreich und vorentscheidend mit einem sehenswerten Schlenzer ab. Abermals verkürzten die Gastgeber auf 2:4, allerdings war der Sieg nicht in Gefahr.

Fazit: Wichtiger und verdienter Sieg, der noch höher ausfallen hätte können. Aber auch unser Respekt an ersatzgeschwächte und kämpferische Hopfgoschta. Alles Gute für den weiteren Verlauf in der Meisterschaft!“

Gebietsliga Ost: Hopfgarten/Itter : Langkampfen - 2:4 (0:3)

69 Sebastian Schneider 2:4

62 Niklas Lenk 1:4

47 Firat Bakir 1:3

45 Manuel Spöck 0:3

38 Manuel Spöck 0:2

16 Marco Karrer 0:1

