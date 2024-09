Coach von Brixlegg/Rattenberg: „Ein redlich erarbeiteter Dreier in Kirchberg!“

Details Sonntag, 22. September 2024 01:58

In der 7. Runde der Gebietsliga Ost konnte die SPG Brixlegg/Rattenberg mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg im Spitzenspiel beim SC Kirchberg drei extrem wichtige Punkte holen. Langkampfen holte sich zumindest für 24 Stunden mit einem 3:1 gegen Weerberg die Tabellenführung. AM Sonntag, dem 22. September 2024, kann aber der SV Stans zurückschlagen. Um 17 Uhr wird das Spiel in Hippach angepfiffen.

Frühe Führung durch Eigentor

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und bereits in der 18. Minute ereignete sich ein unglücklicher Moment für SPG Brixlegg/Rattenberg. Florian Gasteiger lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor und brachte damit SC Kirchberg mit 1:0 in Führung. Die Hausherren nutzten diesen frühen Vorteil, um das Spiel in die Hand zu nehmen und drängten auf ein weiteres Tor.

SPG Brixlegg/Rattenberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand langsam besser ins Spiel. In der 36. Minute kam dann der verdiente Ausgleich: Andreas Moser erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:1 und stellte damit die Weichen für eine spannende zweite Halbzeit. Beide Teams gingen mit diesem Ergebnis in die Pause, wobei die Zuschauer auf weitere aufregende Momente hoffen konnten.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel ging es genauso intensiv weiter. SPG Brixlegg/Rattenberg setzte SC Kirchberg zunehmend unter Druck und wurde dafür in der 63. Minute belohnt. Marco Pohl traf zum 2:1 für die Gäste und brachte sie somit erstmals in Führung. Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen auf weitere Tore hatten.

In der 85. Minute schien dann die Vorentscheidung gefallen zu sein: Marcel Bauer erzielte das 3:1 für SPG Brixlegg/Rattenberg und schraubte damit den Vorsprung auf zwei Tore hoch. Doch SC Kirchberg zeigte Moral und gab sich nicht geschlagen. Nur drei Minuten später, in der 88. Minute, war es Cengizhan Öztoprak, der für die Hausherren zum 2:3 verkürzte und die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder aufleben ließ.

Die letzten Minuten der Partie waren von hektischen Aktionen und intensiven Zweikämpfen geprägt, doch letztendlich gelang es SC Kirchberg nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Nach 91 spannenden Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und SPG Brixlegg/Rattenberg konnte sich über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen.

Das Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, spannende Wendungen und einen offenen Schlagabtausch bis zum Schluss. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und sorgten für ein packendes Fußballerlebnis.

Lukas Steiner, Trainer SPG Brixlegg/Rattenberg: „Eine Partie auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ende für meine Mannschaft. Kirchberg ist absolut verdient in Führung gegangen. In Folge waren aber wir klar besser. Mit 1:1 ging es in die Pause. In der 63. Minute das 2:1 für uns durch Marco Pohl. Dramatisch die Schlussphase. Zunächst erzielen wir das 3:1 in der 85. Minute, drei Minuten später kommt Kirchberg auf 2:3 heran. Das 3:1 hat gepasst, war nicht nur Glück. Kirchberg war aber über die neunzig Minuten spielerisch besser, von den Chancen her hatten wir ein leichtes Übergewicht. Ein redlich erarbeiteter Dreier in Kirchberg!“

Gebietsliga Ost: Kirchberg : Brixl./Ra. - 2:3 (1:1)

88 Cengizhan Öztoprak 2:3

85 Marcel Bauer 1:3

63 Marco Pohl 1:2

36 Andreas Moser 1:1

18 Eigentor durch Florian Gasteiger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.