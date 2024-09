Stans verliert durch Niederlage in Hippach Tabellenführung!

Details Montag, 23. September 2024 00:28

In der 7. Runde der Gebietsliga Ost konnte der SV Langkampfen durch ein 3:1 gegen den SV Weerberg die Tabellenführung übernehmen. Der SV Stans hat nämlich in einem Duell auf Augenhöhe beim SK Hippach knapp mit 0:1 verloren. Die Situation an der Tabellenspitze aber sehr unübersichtlich und eng. Nach Verlustpunkten ist nämlich die SPG Brixlegg/Rattenberg (3:2 in Kirchberg) die Nummer eins. Kirchberg bleibt aber weiter im Rennen, liegt mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter Langkampfen. Dieses Quartett aus Langkampfen, Stans, Brixlegg und Kirchberg hat sich aber schon etwas vom restlichen Feld abgesetzt.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit

Mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr startete das Spiel zwischen dem SK Hippach und den Stansern. Beide Teams begannen engagiert, jedoch fehlte es ihnen zunächst an der notwendigen Durchschlagskraft. Der SK Hippach versuchte früh Druck aufzubauen, fand aber keine Lücke in der gut organisierten Abwehr des SV Stans. Auch die Gäste aus Stans konnten keine zwingenden Chancen herausspielen, sodass sich das Spielgeschehen überwiegend im Mittelfeld abspielte.

Es wurde schnell deutlich, dass die Begegnung von taktischen Finessen geprägt war. Jeder Fehler konnte den Unterschied machen, weshalb beide Teams auf eine stabile Defensive setzten. Die Offensivaktionen blieben daher Mangelware und führten kaum zu nennenswerten Torgelegenheiten. So ging es nach 45 Minuten mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Florian Pölzl sorgt für die Entscheidung

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigte sich der SK Hippach entschlossener. In der 47. Minute war es dann soweit: Florian Pölzl erzielte das lang ersehnte 1:0 für die Hausherren. Nach einem präzisen Zuspiel gelang es Pölzl, die Abwehr des SV Stans zu überwinden und den Ball unhaltbar im Tor unterzubringen. Die Fans des SK Hippach feierten diesen Treffer frenetisch und hofften nun auf die Verteidigung der knappen Führung.

Der Führungstreffer verlieh den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb. Der SK Hippach versuchte nun, das Tempo zu kontrollieren und weitere Chancen herauszuspielen. Doch der SV Stans gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Die Gäste erhöhten den Druck und setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SK Hippach stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu.

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer intensiver. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, und die Zweikämpfe wurden härter. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, um die Emotionen im Zaum zu halten und das Spiel unter Kontrolle zu behalten. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gästen jedoch nicht, die Abwehr des SK Hippach zu überwinden.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit verstrichen, und die Spannung stieg weiter an. Der SV Stans warf nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Gastgeber verteidigten mit allen Mitteln und ließen keine weiteren Tore zu. Nach 95 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SK Hippach durfte sich über einen hart erkämpften 1:0-Sieg freuen.

Daniel Schwemmberger, Trainer SK Hippach: „In der ersten Halbzeit hat Stans viel Druck gemacht und sich gute Chancen herausgespielt. Es gab eine enge Situation mit einem Treffer für Stans, das Tor für Stans wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Wir hatten in Folge auch zwei gute Möglichkeiten. Ausgeglichene erste Hälfte mit Plus für Stans. In der Halbzeit haben wir gewechselt. Bei der ersten Aktion ein kleiner Tormannfehler vom Goalie der Gäste und die 1:0 Führung für Hippach durch den eingewechselten Florian Pölzl. Das 2:0 haben wir nicht gemacht, trotz einer sehr guten Möglichkeit. Dann wurde es in der restlichen Spielzeit eine sehr enge Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Wir waren gegen Stans sicher nicht die bessere Elf, haben aber das Tor gemacht und in der zweiten Hälfte richtig stark gefightet. Stans war in der ersten Hälfte sehr präsent!“

Gebietsliga Ost: Hippach : SV Stans - 1:0 (0:0)

47 Florian Pölzl 1:0

