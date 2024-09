Angerberg holt Punkt in Bad Häring!

Details Montag, 23. September 2024 23:31

Der SV Angerberg hat in der 7. Runde der Gebietsliga Ost den vierten Saisonpunkt erobert. In Unterzahl konnte Angerberg in Bad Häring ein 1:1 erreichen. Damit gab es im Kellerduell eine Punkteteilung, die beide Mannschaften nicht wirklich weiter bringt. Bad Häring hält als Tabellenletzter nun bei zwei und Hopfgarten/Itter bzw. Angerberg mit einem Spiel mehr bei vier Zählern.

Nicht aufgesteckt!

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Für dieses Spiel haben wir uns einen klaren Matchplan vorbereitet, den meine Mannschaft in den ersten Minuten perfekt umsetzte. Bereits in Minute zwei der Führungstreffer durch Florens Thurner nach schöner Vorarbeit von Flo Schwarzenauer. Auch in den Minuten danach waren wir klar tonangebend. Wir hatten noch die eine oder andere Chance, das 2:0 zu erzielen.

Früh in Halbzeit zwei dann eine Gelb-Rote Karte für mein Team, welche uns natürlich nicht in die Karten spielte. Häring von diesem Moment an mit viel Übergewicht. Trotzdem hatte mein Team noch sehr gute Kontermöglichkeiten, welche wir auch durchaus besser fertig spielen müssen, so scheiterten wir entweder am Tormann oder an uns selbst. Das Gegentor fiel dann durch eine Schläfrigkeit in der Hintermannschaft und war auch nicht unverdient. Trotzdem bin ich sehr stolz auf mein Team, fast eine Halbzeit in Unterzahl und trotzdem nicht aufgesteckt, Konter gefahren und gefährlich geblieben. Schade nur, dass wir uns nicht belohnt haben und die gesamten Punkte mit nach Hause genommen haben!“

Gebietsliga Ost: Bad Häring : Angerberg - 1:1 (0:1)

72 Mert Baydar 1:1

2 Florens Thurner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.