Schwaz II legt nach vier sieglosen Spielen den Schalter um und gewinnt gegen Zell am Ziller!

Der 4:1 Erfolg des SC Eglo Schwaz II in der 8. Runde der Gebietsliga Ost hat für das Team und vor allem für Patrik Delic eine bittere Komponente, denn Delic dürfte sich zehn Minuten vor Schluss eine schwere Bänderverletzung zugezogen haben. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldige Genesung und alles Gute! Schwaz II liegt nun auf Tabellenplatz sechs und zwar sechs Punkte hinter dem neuen Tabellenführer Brixlegg/Rattenberg. Brixlegg gewinnt im Spitzenspiel gegen Langkampfen klar mit 4:0 und übernimmt damit die Tabellenführung. Kirchberg die neue Nummer zwei nach einem 3:1 in Stans.

Frühe Führung durch Veskovic

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Schon in der 13. Minute sorgte Denis Veskovic für den ersten Jubel bei den Anhängern des SC Schwaz 1b. Nach einem guter Aktion vollendete Veskovic gekonnt zum 1:0. Dieser frühe Treffer gab dem Heimteam die nötige Sicherheit und Selbstvertrauen.

In der 35. Minute war es dann Patrik Delic, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Nach einer präzisen Aktion behielt Delic die Nerven und schob den Ball souverän ins Netz. Nur drei Minuten später war es erneut Denis Veskovic, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Sehenswert ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und stellte auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Bozic erhöht, Zsebe mit Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit machte SC Schwaz 1b genau da weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. In der 52. Minute war es Elias Bozic, der das vierte Tor für die Hausherren erzielte. Er ließ er dem Torwart keine Abwehrmöglichkeit und markierte das 4:0.

Die Gäste aus Zell am Ziller versuchten zwar, ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr des SC Schwaz 1b stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Erst in der 66. Minute gelang Maximilian Zsebe der Ehrentreffer für SK Zell am Ziller. In den verbleibenden Minuten verwaltete SC Schwaz 1b geschickt die Führung und ließ keine weiteren nennenswerten Aktionen mehr zu. Mit dem Schlusspfiff stand ein überzeugender 4:1-Heimsieg zu Buche, der die Ambitionen des SC Schwaz 1b in dieser Saison unterstreicht.

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz II: „Wir haben sehr gut angefangen und haben in der ersten Halbzeit in Minute 13 und 35 getroffen. Wir hatten so etwa 70% Ballbesitz, zur Pause hätte es auch eine höhere Führung geben können. Große Chancen und darunter auch ein Lattenschuss. Im Lauf der zweiten Hälfte haben wir insgesamt vier neue Spieler gebracht und konnten ebenfalls eine gute Leistung zeigen. Nach den vier erfolglosen Spielen ein wichtiger Sieg. Bitter ist, dass ich unser Goalgetter Patrik Delic wahrscheinlich zehn Minuten vor Schluss eine schwere Bänderverletzung zugezogen hat!“

Gebietsliga Ost: Schwaz 1b : SK ZellZiller - 4:1 (3:0)

66 Maximilian Zsebe 4:1

52 Elias Bozic 4:0

38 Denis Veskovic 3:0

35 Patrik Delic 2:0

13 Denis Veskovic 1:0

