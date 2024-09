Angerberg holt gegen Hippach ein 1:1

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 01:14

In der 8. Runde der Gebietsliga Ost war der SV Angerberg sehr nahe am zweiten Saisonsieg dran. Gegen den SK Hippach gab es aber am Ende ein 1:1 und damit für Angerberg Punkt Nummer fünf der laufenden Saison. Das Tabellenende etwa unübersichtlich, da viele Mannschaften ein Spiel weniger am Konto haben. Der Tabellenletzte Bad Häring hat mit einem Spiel weniger drei Punkte weniger am Konto als Angerberg. Vomp und Hopfgarten/Itter ebenfalls im Abstiegsstrudel, wobei Hopfgarten das direkte Duell gegen Vomp in Runde acht mit 3:1 gewinnen konnte.

Für Angerberg wäre auch ein Dreier möglich gewesen!

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Zu Beginn kamen wir etwas schwer in die Partie und Hippach hatte mehr Spielanteile. Im Laufe der ersten Halbzeit kam meine Mannschaft immer besser ins Spiel und auch besser in die Zweikämpfe, die wir heute positiv bestreiten wollten. Leider auch in diesem Spiel bereits ein früher verletzungsbedingter Wechsel, dies begleitet uns schon seit Wochen, Ausfälle ohne Ende, mittlerweile fast wöchentlich zehn Spieler - fast eine Startelf. Aber auch die anderen Jungs machen ihre Sache sehr gut. Durch Niki Luchner hatten wir die Führung am Fuß, leider wollen unsere Chancen aktuell einfach nicht den Weg ins Tor finden - passt zur Saison. Wir bekamen dann durch einen Standard das 1:0, welches wir aber postwendend ausgleichen konnten. Phillip Gschösser erzielte ein schönes Freistoßtor.

Für Halbzeit zwei nahmen wir uns sehr viel vor, wollten gleich Druck aufbauen und waren auch das bessere Team. Der letzte Pass fehlt. Dass wir dann auch noch einen Elfmeter verschießen, spiegelt die letzten Wochen wieder. In Minute 90 hatten wir dann den Matchball durch Alex Fischer am Fuß, aber auch dieser verfehlte sein Ziel knapp. Trotzdem sind wir auf dem richtigen Weg, ich bin stolz auf die Jungs, die ziehen voll mit. In dieser schwierigen Phase holen sie Woche für Woche das Maximum raus. Ich hoffe, die Verletzungsserie endet bald!“

Gebietsliga Ost: Angerberg : Hippach - 1:1 (1:1)

45 Philipp Gschösser 1:1

42 Johannes Steinberger 0:1

