Christoph Margreiter analysiert den Thriller zwischen Fügen II und Brixlegg/Rattenberg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:14

Ein attraktives Fußballspektakel konnte man in der 9. Runde der Gebietsliga Ost zwischen dem SV Fügen II und Tabellenführer SPG Brixlegg/Rattenberg verfolgen. Am Ende setzt sich Fügen knapp mit 4:3 durch und raubt damit dem Tabellenführer drei Punkte. Langkampfen kommt gegen Stans über ein 0:0 nicht hinaus und Kirchberg verliert das Heimspiel gegen Angerberg überraschend 1:2. Damit hält sich der Schaden für Leader Brixlegg/Rattenberg in Grenzen. Brixlegg führt mit einem Spiel weniger mit einem Punkt mehr die Tabelle vor Langkampfen an. Zwei Punkte zurück Kirchberg.

Ein richtig tolles Spiel von beiden Mannschaften!

Christoph Margreiter, Trainer SV Fügen II: „Brixlegg hat von Anfang an mit extremen Pressing agiert. Das 1:0 war ein Rückpass von Brixlegg, den Augustin Delic ablief und zum 1:0 stellte. Zwei Fehler beim Spielaufbau von uns ermöglichten Brixlegg das 1:1 und 2:1. Dann das 2:2 wieder durch Delic. Nach einem Einwurf wurde der Ball in den Fünfer verlängert und Brixlegg ging 3:2 in Führung. In der 30 Minute ein mehr als strittiger Elfmeter, den unser Lukas Eder gehalten hat. 3:3 durch Arda Kesifoglu, Brixlegg wollte im Strafraum klären und Arda bekam den Ball etwa zwanzig Meter vor dem Tor und schoss erfolgreich. 3:3 zur Pause.

In der 46. Minute Delic mit einem Lattenschuss. Freistoß für Brixlegg, den Marco Pohl an die Stange knallte. 64. Minute ein Weitschusstor zum 4:3 von Dengg Markus aus etwa 23 Metern. Fügen jetzt mit mehr Spielanteilen. 90+2 hätte Brixlegg einen Handelfmeter bekommen müssen, aber durch die Fehlentscheidung beim Elfer in der ersten Halbzeit glich sich dies meiner Meinung nach aus.

Das Spiel war sehr intensiv und von viel Laufarbeit geprägt und zwar von beiden Seiten. Es war ein richtig tolles Spiel beider Mannschaften. Brixlegg in der ersten Halbzeit besser, Fügen in der zweiten Hälfte. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein nicht unverdienter Sieg meiner Jungs!“

Gebietsliga Ost: Fügen 1b : Brixl./Ra. - 4:3 (3:3)

64 Markus Dengg 4:3

39 Arda Kesifoglu 3:3

19 Andreas Moser 2:3

17 Augustin Delic 2:2

12 Claudio Moser 1:2

11 Andreas Moser 1:1

1 Augustin Delic 1:0

