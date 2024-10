Vierzehn Ausfälle konnten Angerberg in Kirchberg nicht stoppen!

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 01:42

Rückschlag für den SC Kirchberg in der 9. Runde der Gebietsliga Ost. Extrem ersatzgeschwächt konnte der SV Angerberg in Kirchberg mit 2:1 gewinnen. Damit fällt Kirchberg auf Platz drei zurück und hat nun zwei Punkte Rückstand auf Leader Brixlegg/Rattenberg. Angerberg kann sich mit diesem sensationellen Erfolg vom Tabellenende etwas lösen.

Willensleistung!

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Mit vierzehn (!) Ausfällen einen Auswärtssieg in Kirchberg einzufahren tut einfach gut. Meine Mannschaft startete gut ins Spiel und bereits nach sieben Minuten konnten wir durch Niki Luchner die Führung erzielen. Klasse Umschaltaktion meines Teams. Bis zur Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel. Nach der Pause allerdings gestaltete sich das Spiel für uns sehr schwierig. Kirchberg machte ordentlich Druck und wir kamen nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Trotzdem verteidigten wir stark als Kollektiv. In Minute 82 der verdiente Ausgleich der Hausherren. Doch mein Team konnte noch den ein oder anderen Konter spielen und so setzten sie Niki Luchner ein zweites Mal perfekt ein, dieser setzte den Ball nach einem herrlich gespielten Konter in die Maschen. Was für eine Willensleistung meines Teams, ich bin unfassbar stolz auf sie. So viele Ausfälle kann kein Team kompensieren, wie sie dies wegstecken unglaublich. Pauschallob an alle!“

Gebietsliga Ost: Kirchberg : Angerberg - 1:2 (0:1)

89 Nicolas Luchner 1:2

82 Emircan Cetinkaya 1:1

7 Nicolas Luchner 0:1

