Spieler der Hinrunde 2019 im Interview: Christian Pöham, TS Stams

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 16:35

Mit fast eintausend Stimmen Vorsprung war Christian Pöham vom TS Stams der ganz klare Sieger bei der ligaportal.at Wahl zum Spieler der Hinrunde in der Gebietsliga West. Im ligaportal.at Tirol Interview können unsere Leser einiges über Christian erfahren. Seine Fußballerlaufbahn führte ihn zuletzt nach Stams, wo er sich sehr wohlfühlt.

Stams wird mit Herz geführt

Christian Pöham: „Meine bisherigen Stationen in Kampfmannschaften waren: SV Telfs, Union Innsbruck, FC Oberhofen, SV Haiming, Zirl, SK Jenbach, Zirl und TS Stams. Ich wurde in Stams super aufgenommen. Der Verein wird mit Herz geführt. Mit der Platzierung im Mittelfeld sind wir zufrieden. Wir spielten oft sehr gut, leider konnten wir uns dafür selten mit einem Sieg belohnen. Die Ziele für 2020 sind: Den Zuschauern attraktiven Fußball bieten und die jungen Spieler weiterentwickeln. Am Ende einen vorderen Tabellenplatz im Mittelfeld erreichen!“

Thema Fußball kompakt in ein bisschen privates

Unangenehmster Gegenspieler: Marcel Kraxner - wir hassen uns am Platz (körperlich und verbal) und sind nach dem Spiel wieder super freunde...Hassliebe :)!

Vorbild: mein Vater

Welche Funktion hast du in der Mannschaft?: Ich sehe mich als Mannschaftspapa der seine Mitspieler mit Zuckerbrot und Peitsche per Laune hält :)

Hobbies: Reisen

Film: Man of Honor (Mel Gibson)

Buch: Lars Amend (Why Not)

App: DAZN, INSTA, LIGAPORTAL

