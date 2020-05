Jonas Singer von der SPG Axmas/Grinzens im ligaportal.at Spielerportrait

Details Sonntag, 10. Mai 2020 21:31

Am 15. Mai 2020 könnte die längste Fußballpause seit dem zweiten Weltkrieg beendet sein – auch im Unterhaus. Eine Art Training ist angedacht, der Ball soll zumindest wieder rollen. In der Gebietsliga West wird es hoffentlich im Herbst 2020 wieder eine Meisterschaft geben. Die SPG Axams/Grinzens wird mit dabei sein wenn die Punktejagd wieder neu startet, im Portrait auf ligaportal.at Jonas Singer.

Start in Natters 2002!

Jonas Singer: „Ich bin 21 Jahre alt und spiele seit Jänner 2018 für die SPG Axams/Grinzens. Mit dem Fußball begonnen habe ich 2002 beim FC Natters. Von 2002 bis 2012 in Natters gespielt, dann in der SPG westliches Mittelgebirge bis 2015. Dann zurück nach Natters zur 1b bis Ende 2017. Anfang 2018 bin ich dann zum SV Axams in die Kampfmannschaft gewechselt.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020?: Wäre ein Top 5 Platz gewesen – aber Corona hat leider alles gestoppt.

Titelfavorit in der eigenen Liga?: Wäre für mich der SV Haiming gewesen. RB Salzburg wäre es in der tipico Bundesliga – könnte ja noch ausgespielt werden.

Wir wird das Nationalteam bei der EM-Endrunde abschneiden? Auch 2021 gilt für mich, dass sie sich durch die Gruppenphase durchkämpfen, aber im Achtelfinale wird Schluss sein.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020?: Zunächst hoffen dass es bald wieder losgeht, verletzungsfrei bleiben, wieder mehr Tore schießen, immer 100% im Spiel abrufen

Vorbild als Fußballer?: Neymar

Vorbild im Leben?: meine Eltern

Persönliche Ziele für die Zukunft?: weiterhin Spaß am Fußball haben und aufsteigen

Persönliches Anliegen Thema Fußball?: Fair bleiben

Sonstige Hobbies außer Fußball?: mit Freunden was unternehmen, Ski fahren, schwimmen und Volleyball

Lieblingsmusik?: Hip Hop und Popmusik

