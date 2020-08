FC Stubai 19 verpflichtet fünf absolute Wunschspieler!

Details Dienstag, 04. August 2020 10:45

Fußball wird einen großen Anteil bei der Rückkehr zur Normalität nach dem Corona-Lockdown spielen – das meint der Trainer des FC Stubai 19, Viktor Strele. In Tirol starten nach der Regionalliga Tirol alle Männerligen am kommenden Wochenende in die Meisterschaft, natürlich auch die Gebietsliga West. Der FC Stubai 19 hat fünf absolute Wunschspieler verpflichtet und möchte bei der Neuauflage der Meisterschaft markant besser abschneiden als es in der Hinrunde 19/20 der Fall war.

Wie verlief der Trainingsstart?

Viktor Strele, Trainer FC Stubai 19: „Nach dem Corona bedingten Abbruch haben wir uns sofort an die Planung für die neue Saison gemacht. Die Spieler haben teils in Eigenregie und später - nach dem Ende des Lock-Downs - in Laufgruppen an der Grundlagenausdauer gearbeitet. Sobald das "richtige" Training am Platz wieder erlaubt war, wurde zuerst in Kleingruppen und dann im Mannschaftsgefüge an der Vorbereitung für die Herbstrunde gearbeitet!“

Transferbilanz

Zugänge: David Boadu (AKA Tirol U18), Marius Sailer, Alireza Karimi, Milan Stojanovic, Anes Beganovic (alle FC Wacker Innsbruck), Mert Bacak und Emir Kocak ( beide FC Stubai 2)

Abgang: Erkut Öcal (FC Stubai)

Viktor Strele: „Uns ist es gelungen, fünf absolute Wunschspieler zu verpflichten. Alle Spieler spiegeln genau unsere Philosophie wieder: jung (Jahrgang 2001 oder 2002), technisch stark und absolute Teamplayer. Zusätzlich haben wir zwei Spieler aus unserem zweite Klasse Team nach oben gezogen. Beide passen perfekt ins Mannschaftsgefüge und werden uns auch sofort verstärken. Durch diese Kaderänderungen werden wir mit der mit Abstand jüngsten Mannschaft in die Herbstrunde starten. Nun gilt es das vorhandene Talent auch auf dem Platz zu bestätigen!“

Auf welchen Positionen hat man sich verstärkt?

Viktor Strele: „Das Hauptaugenmerk wurde nicht auf spezielle Positionen, sondern auf die Grundausrichtung der Mannschaft gelegt. Wir wollten das Team verjüngen und zusätzlich an Klasse dazu gewinnen. Das ist uns auch perfekt gelungen.!

Absolvierte Testspiele

FC Stubai 19 : Sistrans 9:0

FC Stubai 19 : ASV Wiesen 3:0

FC Stubai 19 : Wilten 1:2

FC Stubai 19 : Inzing 1:2

FC Stubai 19 : Steinach 5:0

FC Stubai 19 : AKA U16 4:2

FC Stubai 19 : Veldidena 2:4

FC Stubai 19 : Rum 1b 6:1

Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Viktor Strele: „Wir wollen definitiv die vorherige Herbstrunde vergessen machen und uns im Mittelfeld der Tabelle ansiedeln.“

Gibt es verletzte Spieler?

Viktor Strele: „Zum Glück sind alle Spieler gesund und brennen auf den Saisonauftakt. Lucca Filz wird nach seinem Bänderriss nächste Woche wieder ins Training einsteigen.“

Stärken die Sponsoren nach wie vor dem Verein den Rücken?

Viktor Strele: „Unser Verein und unsere Sponsoren haben auch in dieser schwierigen Zeit unser Motto "gemeinsam stärker" weiter vorgelebt.“

Favoriten

Viktor Strele: „Aufgrund der vergangenen Herbstsaison sehe ich Haiming und Götzens als Favoriten um den Aufstieg. In der Bundesliga wird kein Weg an RB Salzburg vorbei führen.“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Viktor Strele: „Fußball als "schönste Nebensache der Welt" wird gerade in dieser schwierigen Zeit einen großen Anteil an einer Rückkehr zur Normalität haben.“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten