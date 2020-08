SV Haiming startet in Stams in die neue Saison

Details Freitag, 07. August 2020 11:29

Anton Götsch, gestartet in der Jugend des SV Haiming und 2018 nach einer Zwischenstation in Reichenau wieder zurückgekehrt, gibt unseren Lesern einen Rückblick und Ausblick auf die kommende Saison in der Gebietsliga West. Für Trainer Thomas Schiechtl und sein Team gilt natürlich nach der tollen Hinrunde 2019 weiterhin das Ziel in die Landesliga aufzusteigen.

Endlich wieder Fußball spielen!

Anton Götsch, SV Haming: „Der SV Haiming hat das Mannschaftstraining am 15.5.20 wieder aufgenommen. Während der "Coronapause" haben die Spieler selbstständig traíniert, wobei es keine konkreten Vorgaben vom Trainer gab. Der SV Haiming hat sich die ganze Zeit über strikt an die Vorgaben des Bundesministeriums und des Tiroler Fußballverbandes gehalten, was vor allem den Trainingsstart unter den außergewöhnlichen Bedingungen nicht einfacher machte. Letztendlich war aber jeder einfach nur froh, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen.

Die Mannschaft wurde über die Pause weder mit Neuzugängen verstärkt noch musste sie Abgänge verkraften. Der Kader bleibt der gleiche wie in der vorherigen Saison. Momentan sind alle Spieler fit und es gibt keine Langzeitverletzten.

Mit dem "regulären" Fußballstart Anfang Juli durften auch wieder Testspiele ausgetragen werden:

4.7. SV Haiming - SPG Prutz/Serfaus 4:1

11.7. SV Haiming - SV Vils 1:1

14.7. SV Haiming - SPG Mieminger Plateau 5:0

Am 18.7. startete die Mannschaft die Cupsaison mit einem 4:0 Sieg gegen SPG Oberes Gericht und in der ersten Hauptrunde konnte sich die Mannschaft gegen den FC Paznaun mit 5:3 durchsetzen. In der zweiten Hauptrunde empfängt der SV Haiming nun den SV Zams!"

Thomas Schichtl, Trainer SV Haiming: „Letzte Saison konnten wir uns aufgrund einer starken Hinrunde zum Herbstmeister krönen. Wegen des Saisonabbruchs und der Annulierung der Meisterschaft setzt man sich natürlich auch für die kommende Saison das Ziel in die Landesliga aufzusteigen. Der Konkurrenzkampf wird dieses Jahr bestimmt aufgrund einiger namhafter Verstärkungen der Konkurrenz noch härter als in der letzten Saison.“

