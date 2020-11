Torschützenwertung Gebietsliga West Herbst 2020

Details Sonntag, 22. November 2020 15:19

28 Kicker haben im Herbst 2020 in der Gebietsliga West mindestens fünf Tore erzielt – und das ist eine recht ungewöhnliche Breite. Die Nummer eins Lukas Höllrigl von Haiming hat elf Tore geschossen und ist auch der effektivste Stürmer der Liga. Thomas Ganglberger von Umhausen hat in der ligaportal.at Tirol Goleadorwertung den zweiten Platz erobert, Riccardo Holzknecht von Längenfeld ist die Nummer drei. Die Nummer zwei puncto Effektivität ist Michael Simic von Axams/Grinzens – fünf Treffer in 434 Minuten!

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Lukas Höllrigl Haiming 11 836 0,79 1 1 1 2 Thomas Ganglberger Umhausen 9 846 0,64 3 3 3 3 Riccardo Holzknecht Längenfeld 10 1170 0,51 2 7 4,5 4 Nico Strobl Götzens 8 1016 0,47 4 8 6 5 Gernot Knapp Wipptal 7 708 0,59 9 4 6,5 6 Robin Schöffthaler Rietz 8 1047 0,46 4 10 7 6 Andreas Kofler Oberhofen 8 1049 0,46 4 10 7 6 Manuel Mark Pitztal 8 1050 0,46 4 10 7 9 Valerio Espa Haiming 7 737 0,57 9 6 7,5 10 Lukas Kuen Umhausen 6 613 0,59 12 4 8 11 Simon Madersbacher Axams/Grinzens 8 1077 0,45 4 13 8,5 12 Michael Simic Axams/Grinzens 5 434 0,69 20 2 11 12 Philipp Schafferer Wipptal 7 939 0,45 9 13 11 14 Fabian Birschner Längenfeld 6 798 0,45 12 13 12,5 15 Matthias Pamer Tarrenz 5 639 0,47 20 8 14 15 Manuel Weichselbraun Götzens 6 810 0,44 12 16 14 17 Joshua Stigger Haiming 6 875 0,41 12 18 15 18 Milan Stojanovic Stubai 19 6 935 0,39 12 19 15,5 29 Elias Schranz Längenfeld 6 991 0,36 12 20 16 20 Claudio Scheiber Längenfeld 6 1054 0,34 12 22 17 21 Daniel Siess Arlberg 6 1170 0,31 12 23 17,5 22 Thomas Pichlmann Götzens 5 675 0,44 20 16 18 23 Gabriel Hafele Arlberg 5 840 0,36 20 20 20 24 Mathias Eller Wipptal 5 972 0,31 20 23 21,5 25 Riccardo Scheiber Längenfeld 5 1047 0,29 20 25 22,5 26 Jonas Singer Axams/Grinzens 5 1054 0,28 20 26 23 26 Marco Göbbel Axams/Grinzens 5 1058 0,28 20 26 23 28 Christian Bucher Stams 5 1153 0,26 20 28 24