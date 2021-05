Gebietsliga West Testspielprogramm Sommer 2021

Details Samstag, 29. Mai 2021 02:28

Die Sehnsucht nach Fußball ist groß und der Juni 2021 bringt endlich wieder den Amateurfußball in Schwung. In einigen Ligen Tirols müssen noch Aufstiegsfragen geklärt werden, der Großteil der Mannschaften hat aber bereits ein umfassendes Testspielprogramm fixiert. Auch in der Gebietsliga West ist vor der sicher extrem kurzen Sommerpause noch jede Menge los – natürlich mit den bekannten Covid-Maßnahmen. Hier ein Überblick und wie bei Testspielen immer können natürlich Partien kurzfristig verschoben oder abgesagt werden – darauf bitte achten!

Samstag, 29. Mai 2021

Oberhofen – Matrei

Sportplatz Matrei, 17 Uhr

SPG Axams/Grinzens – SPG Innsbruck West

Sportplatz Hötting West, 17 Uhr

Tarrenz – Mieminger Plateau

Sportplatz Obsteig, 17 Uhr

Sonntag, 30. Mai 2021

Haiming – Telfs II

Sportplatz Telfs, 17 Uhr

Dienstag, 1. Juni 2021

Götzens – Weerberg

Sportplatz Weerberg, 19 Uhr

Mittwoch, 2. Juni 2021

Rietz – SPG Roppen/Karres

Sportplatz Roppen, 19:30 Uhr

SPG Arlberg – SPG Prutz/Serfaus

Sportplatz Prutz, 20 Uhr

Donnerstag, 3. Juni 2021

Oberhofen – Stams

Sportplatz Stams, 17:30 Uhr

Freitag, 4. Juni 2021

Längenfeld – SPG Axams/Grinzens

Ruifachstadion Axams, 19 Uhr

Götzens – Matrei

Prolicht Arena Götzens, 19:15 Uhr

Haiming – Vils

Sportplatz Haiming, 19:30 Uhr

Samstag, 5. Juni 2021

Umhausen – Schönwies/Mils

Sportplatz Schönwies, 18 Uhr

Dienstag, 8. Juni 2021

SPG Axams/Grinzens – Veldidena

Ruifachstadion Axams, 18:30 Uhr

Oberhofen – Hatting-Pettnau

Sportplatz Oberhofen, 19 Uhr

Donnerstag, 10. Juni 2021

Längenfeld – Tarrenz

Sportplatz Tarrenz, 19:30 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

Stams - Flaurling

Sportplatz Flaurling, 16 Uhr

Götzens – SPG Innsbruck West

Sportplatz Hötting West, 17 Uhr

Sonntag, 13. Juni 2021

Rietz – Telfs II

Sportplatz Rietz, 11 Uhr

Freitag, 18. Juni 2021

Götzens – Rum

Prolicht Arena Götzens, 19:15 Uhr

Haiming – Längenfeld

Sportplatz Haiming, 19:30 Uhr

Samstag, 19. Juni 2021

Rietz – Flaurling

Sportplatz Flaurling, 16 Uhr

Oberhofen – SPG Innsbruck West

Sportplatz Hötting West, 17 Uhr

Tarrenz – Schönwies/Mils

Sportplatz Schönwies, 18 Uhr

Donnerstag, 24. Juni 2021

Haiming – Oberperfuss

Sportplatz Haiming, 19:15 Uhr

Samstag, 26. Juni 2021

Oberhofen – Flaurling

Sportplatz Oberhofen, 17 Uhr

Rietz – Hatting-Pettnau

Innstadion Hatting, 17:30 Uhr

Tarrenz – SPG Pians/Strengen

Sportarena Pians, 18:30 Uhr

Sonntag, 27. Juni 2021

Stams – Telfs II

Sportplatz Telfs, 17 Uhr

Samstag, 3. Juli 2021

Tarrenz – Vils

Sportplatz Tarrenz, 17 Uhr

Oberhofen – Rietz

Sportplatz Rietz, 18 Uhr

Haiming – Zams

Eurogast-Grissemann Arena Zams, 18:30 Uhr

Mittwoch, 7. Juli 2021

Rietz – SV Zams

Eurogast-Grissemann-Arena Zams, 19:30 Uhr

Samstag, 10. Juli 2021

Oberhofen – Telfs II

Sportplatz Oberhofen, 18 Uhr

Rietz – Stams

Sportplatz Rietz, 18 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021

SV Längenfeld – SV Zams

Eurogast-Grissemann-Arena Zams, 18:30 Uhr