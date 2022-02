Kader von SVG Reichenau II verjüngt – und auch verkleinert!

Details Montag, 14. Februar 2022 23:10

Durchaus schwierige kadermäßige Situation für die Mannschaft der SVG Reichenau II vor dem Start der Rückrunde in der Gebietsliga West. Die SVG steckt ja mitten im Abstiegskampf, nach der Hinrunde am vorletzten Platz – mit einem Punkt mehr als das Tabellenschlusslicht Seefelder Plateau. Einen Punkt mehr als Reichenau II haben Arlberg und Rietz am Konto. Diese vier Mannschaften werden wohl gegen den Abstieg spielen, denn Pitztal hat auf Rietz immerhin einen Puffer von sechs Zählern. Den aktuellen Stand der laufenden Vorbereitung Mitte Februar 2022 der SVG Reichenau II schildert Trainer Gernot Buratti unseren LeserInnen.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Da wir ja aus dem eigenen Nachwuchs Spieler in die KMII einfügen und integrieren wollen, um so auch Potential für die KMI zu schaffen, haben wir uns wenig auf externe Zugänge konzentriert! Ein Spieler kommt nach zweijähriger Fußballpause zurück, ansonsten konzentrieren wir uns auf unsere U18 Spieler und da haben wir wieder zwei bis vier junge Wilde auf dem Radar, welche wir auch schon zweimal pro Woche ins Training mit einbauen. Die Abgänge treffen uns jedoch schon schwer. So verlieren wir mit Jeremy Kagoro (auf Leihbasis zu FCSP) und Cemil Erdogan (beendet vorzeitig bei uns die Saison) zwei erfahrene Spieler für ihr Alter. Ebenso verlieren wir leider auch unseren Kapitän Mike Tschapeller und Önder Nazli, welche unsere eigentlichen Stützen für die jungen sein sollten, aus beruflichen und privaten Gründen. Ebenso müssen wir auf zwei oder drei Spieler in der Vorbereitung verzichten, die mit beruflichen Vorbereitungen für ihre LAP beschäftigt sind oder beim Bundesheer ihren Dienst machen. So hat sich der Kader noch weiter verjüngt und minimiert.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Gernot Buratti: „Die Vorbereitung läuft durchwachsen. Aktuell heißt es noch Fitness und Kraft zu tanken, bevor wir uns auf die finale Vorbereitung der Rückrunde konzentrieren können.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Gernot Buratti: „Einen Test hatten wir gegen die AKA U16, wobei aber knapp die Hälfte vom Kader gefehlt hat. Die ersten 45 Minuten waren recht okay. Da wir ja aktuell nur Fitnesstraining hatten und nur wenig den Ball gesehen haben in den ersten vierzehn Tagen, möchte ich das Spiel nicht so richtig bewerten. Testspiele sind noch geplant gegen den SV Breitenbach, FC Wacker 1c, dem FC Wipptal und dem FC Patscherkofel.“

Gibt es verletzte Spieler?

Gernot Buratti: „Wir haben zwei Spieler mit leichten Blessuren, das sollte sich aber in den nächsten Tagen erledigt haben! Hoffe ich zumindest!“