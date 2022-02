Vorbereitung von Rietz und Testspielübersicht Gebietsliga West am letzten Februarwochenende 2022

Details Freitag, 25. Februar 2022 23:48

Einen Monat vor dem Start der Rückrunde der Gebietsliga West testen am letzten Februarwochenende 2022 nahezu alle Mannschaften der Liga. Der SK Rietz spielt gegen Thaur und Trainer Karl Max Draxl hat für unsere LeserInnen alle Details zur laufenden Vorbereitung. Ende März 2022 gibt es zum Auftakt der Rückrunde den Schlager zwischen Haiming und Götzens, Leader Umhausen spielt auswärts gegen Pitztal. Der SK Rietz nimmt den Kampf um den Klassenerhalt gegen den direkten Gegner Seefelder Plateau auf, der nur zwei Punkte hinter Rietz liegen.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Karl Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Unser einziger Neuzugang ist Tobias Kranebitter, der nach 2 1/2 Jahren Leihe vom SV Telfs retour kommt.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Karl Max Draxl: „Lorenz Traxler hat sich in der ersten Trainingswoche leider am Sprunggelenk verletzt - sollte aber bis zum Meisterschaftsauftakt wieder fit sein. Die Vorbereitung läuft derzeit aufgrund von Quarantäne der Spieler etwas holprig. Einige bleiben dem Training aus Eigenverantwortung fern, wenn Partnerin oder Eltern positiv sind. Ich hoffe, dass sich das bis Anfang März legt - aber natürlich ist jede Vorbereitung besser als das, was wir in den letzten beiden Wintern hatten.“

Geplante Vorbereitungsspiele:

26.2.22 gegen SV Thaur

6.3.22 gegen FC Zirl

12.3.22 gegen Sellrain

19.3.22 gegen SV Telfs 1b

Vorbereitungsspiele am letzten Februarwochenende

Am letzten Märzwochenende startet die Gebietsliga West in die Rückrunde und einen Monat zuvor wird natürlich noch heftig getestet. Am 27.2.22 trifft der FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen um 12 Uhr am Besele auf Wilten. Haiming spielt um um 17 Uhr in Imst gegen die SPG Prutz/Serfaus und Inzing fordert um 15 Uhr am Sportzentrum Rum das Team des FC Wacker Innsbruck 1c. Am 28.2.22 gibt es um 20 Uhr am Kunstrasen See i.P. das Testduell zwischen Paznaun und Landeck, diese Partie wurde vom 24.2. auf den 28.2. verschoben. Bereits am 25.2. spielt im Imst um 19:30 Uhr Pitztal gegen Imst II. Rietz truffts am 26.2. um 12 Ihr m Kunstrasen in Absam auf den SV Thaur und die SPG Axams/Grinzens um 14 Uhr am Besele auf die SPG Innsbruck West. Ebenfalls am 26.2.22 gibt es am Kunstrasen in Kematen um 17 Uhr die Testpartie zwischen Seefeld und Mieming. Stams gegen Flaurling wird um 12 Uhr am Kunstrasen in Telfs angepfiffen. Ebenfalls am 26.2.22 treffen um 15 Uhr in Imst Tarrenz und Vils aufeinander und in Kematen um 15 Uhr Umhausen und der Völser SV.