Oberhofen Pfaffenhofen möchte in der Gebietsliga West wieder wichtige Rolle spielen

Am letzten Märzwochenende 2022 startet die Gebietsliga West in die Rückrunde und der klare Favorit auf den Titel ist wohl der SV Umhausen. Haiming am zweiten Aufstiegsplatz muss aber doch noch nach unten blicken, denn Götzens fehlen nur drei Punkte und dem FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen sechs Punkte auf die Aufstiegszone. Für Oberhofen Pfaffenhofen beginnt die Rückrunde mit einem richtungsweisenden Spiel gegen Inzing, der Kracher steigt zwischen Haiming und Götzens. In der Gemeinde Pfaffenhofen wird ein neuer Fußballtrainingsplatz entstehen, ein sicherlich sehr wichtiger Impuls für den Fußball in der Region. Alle weiteren Details zur Vorbereitung kommen vom Trainer Miroslav Rikanovic.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Vorbereitung lauft nicht wie geplant, da wir ein paar Coronafälle in unserer Mannschaft haben und auch zusätzlich Spieler aktuell verletzt sind. Aber in den letzten zwei Wochen hat sich die Situation verbessert und ich habe wieder siebzehn, achtzehn Spieler beim Training!“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Miroslav Rikanovic: „Gegen Rum gab es eine 3:6 Niederlage, gegen Matrei ein 0:0. Natters II konnten wir mit 4:0 besiegen, ebenso Wilten mit 8:3 und zuletzt konnten wir gegen Innsbruck West mit 3:1 gewinnen. Noch geplant sind Testspiele am 12.3. gegen Zams und am 19.3.2022 gegen Navis.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Miroslav Rikanovic: „Unser Ziel für 2022 ist es wieder eine wichtige Rolle in unsere Liga zu spielen und die Trainingsqualität bzw. Trainingskultur zu verbessern.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Miroslav Rikanovic: „Titelfavorit ist für mich ganz klar Umhausen. Die Aufstiegskandidaten sind Haiming, Götzens und Axams/Grinzens. Die geplante Regionalliga West und eine starke Tirol Liga ab 2023/24 wie früher finde ich eine sehr gute Idee.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Miroslav Rikanovic: „Wir sind sind seit 1.1.2022 der FC Oberhofen Pfaffenhofen und in der Gemeinde Pfaffenhofen wird ein neuer Fußballtrainingsplatz gebaut. Das ist sehr wichtig für uns alle und besonders wichtig für unseren Nachwuchs.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Miroslav Rikanovic: „Für mich persönlich wichtig zum Thema Fußball ist, dass ich meine UEFA-B-Trainer Lizenz bis 12. Mai fertig machen möchte. Und das allerwichtigste ist, dass dieser Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beendet wird, da ich 2007/2008 in der Ukrainischen Premierliga für Zarya Lugansk gespielt habe und mich berührt das menschliche Leid und das der Kinder in der Ukraine ungemein.“