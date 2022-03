Für den FC Seefelder Plateau beginnt der Kampf um den Klassenerhalt in Rietz!

Details Donnerstag, 24. März 2022 23:57

Auftakt zur Rückrunde der Gebietsliga West am letzten Märzwochenende 2022 und für den FC Seefelder Plateau startet der Kampf um den Klassenerhalt. Nach der Rückrunde noch knapp unter dem roten Strich, aber Rietz, Arlberg und Reichenau II sind noch in Schlagweite. Bereits die erste Partie 2022 ist eine Schnittpartie – es geht am 26.3.2022 um 16 Uhr auswärts gegen Rietz.

Rückblick auf die Vorbereitung?

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir hatten eine komplizierte Vorbereitung, auch aufgrund von Corona, aber das wird wahrscheinlich jeder Mannschaft so gegangen sein. Trotzdem sind wir aktuell mit den Ergebnissen zufrieden. Die Wahrheit werden wir nach dem ersten Spieltag wissen!“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Gregor Eisenbeutl: „Gegen den FC Patscherkofel haben wir 3:1 gewonnen, gegen die SPG Mieming 1:1, gegen die SC Imst Juniors 1:1, gegen den 1. FC Garmisch Partenkirchen 3:1 gewonnen!“

Gibt es verletzte Spieler?

Gregor Eisenbeutl: „Aktuell haben wir drei verletzte Spieler: Dominik Djukic. Patrick Kuster und Jasmin Mehmedovic.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Gregor Eisenbeutl: „Ganz klar den Klassenerhalt!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Gregor Eisenbeutl: „Umhausen hat einen guten Teamspirit, man wird sehen wie sie reagieren, wenn es mal nicht läuft. Aber die Erfahrung ist da, ich denke das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Dann kommt für mich Haiming, da sie den ausgeglichensten Kader haben. Es ist eine junge Mannschaft bei der Schwankungen normal sind. Aber den Aufstieg traue ich ihnen - mit der Qualität die Sie haben - auf alle Fälle zu.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Gregor Eisenbeutl: „RB Salzburg und Rapid.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Gregor Eisenbeutl: „Inwieweit die Kosten der Vereine in einer West Liga stemmbar sind wir man sehen. Aber aus rein sportlicher Sicht wird der Wettkampf mit Teams aus anderen Bundesländern für mich interessanter und wertiger.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Gregor Eisenbeutl: „Ein neuer Vorstand hat ab dem 1.1.2022 übernommen. Der Verein befindet sich im positiven Umbruch. In Zukunft wird stark auf die Gemeinschaft gesetzt, ganz nach unserem Motto „vier Dörfer, ein Verein“. Wir sind sehr stolz darauf, dass sich der FCSP die Rechte von dem wohl anerkanntesten und besten Ausbildungssystem der Welt gesichert hat. Die sogenannte AJAX Schule, basierend auf den vier Säulen T.I.P.S und sie wurde auf den FCSP abgestimmt und entwickelt. Darauf werden unsere Trainer in Zukunft geschult werden. Unsere Trainingsplätze werden mit einem Kamera-System ausgestattet, das uns ermöglicht, alle Spiele live via Internet auszustrahlen. Auch technische Daten werden für das Trainerteam zur Verfügung gestellt.“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Gregor Eisenbeutl: „Ich wünsche mir, dass die Leute wieder mehr auf die Fußball Plätze gehen und die Vereine unterstützen. Ich weiß, wie viel Arbeit und Schweiß teilweise mit den Funktionen verbunden ist. Es jeden recht zu machen ist ohnehin schwierig, aber mit dem Eintritt und einem Getränk unterstützt man auch die Jugend und dort wird wirklich tolle Arbeit in vielen Vereinen geleistet. Wenn man kritisch ist, sollte man auch eine Aufgabe im Verein übernehmen und mithelfen. Das ist meine meine persönliche Meinung.“