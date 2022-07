Seefeld und Vils informieren über Kaderänderungen

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 01:38

Das neue Starterfeld in der Gebietsliga West 2022/23 hat sich markant verändert. Zunächst ist da mal die Fusion von Rietz und Stams zur SPG Rietz/Stams. Haiming und Umhausen spielen eine Etage höher. Neu in der Gebietsliga West drei Mannschaften, die eine Etage tiefer spielen müssen – Fritzens, Rinn/Tulfes und Vils. Rum stößt als Aufsteiger dazu. Seefelder Plateau und Vils melden die ersten Kaderänderungen. Am letzten Juliwochenende 2022 startet die erste Runde. Seefeld empfängt Inzing, Vils die SPG Rinn/Tulfes.

Seefeld informiert über Kaderänderungen

Berkan Dermici kommt vom Aufsteiger SV Haiming nach Seefeld. Berkan wurde bei Wacker Innsbruck ausgebildet, zu seinen Stationen gehören Oberhofen, der SC Imst und Haiming. Mit seinen zwanzig Jahren ist er im perfekten Fußballalter und die Verstärkung im Kader, die wir uns erhofft haben. Berkan ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Zentrum als auch am Flügel spielen.

Da ist uns wohl ein wahrer Transfercoup gelungen mit dem einundzwanzigjährigen Südtiroler Peter Weiss. Peter kommt vom FC Wacker Innsbruck und war dort in der Regionalliga-Mannschaft der Amateure die Nr.1. Ausgebildet wurde der gebürtige Südtiroler - wie soll es anders sein - beim FC Südtirol, ehe er nach Innsbruck gekommen ist um dort sein Medizinstudium abzuschließen. Nach dem angekündigten Abgang von Dominik Djukic und Thomas Kirchmair und der Kreuzbandverletzung von Elias Zerni war auf dieser Position dringend Bedarf angesagt. Peter bringt alles mit was einen modernen Torhüter auszeichnet und sein Können durften wir schon im Training kennenlernen.

Auch in der Offensive ist es gelungen uns zu verstärken. Mathias Schöpf kommt vom SC Imst zum FCSP. Seine Daten aus den letzen Jahren sprechen für sich. 153 Tore konnte „Schöpfi“ in seiner aktiven Laufzeit erzielen!

Vils informiert über Trainingsstart und Kaderänderungen

Zwei Wochen fußballfreie Zeit sind genug. Unsere Elf befindet sich bereits nach vierzehn Tagen Sommerpause in der Vorbereitung für die kommende Meisterschaft. Nach dem bitteren und womöglich auch unnötigen Abstieg aus der Landesliga West, wollen es unsere Jungs im zweiten Halbjahr umso besser machen und in der kommenden Gebietsliga West Saison wieder voll angreifen.

Unsere Mannschaft bleibt komplett, die gesamte Truppe konnte gehalten werden und der FCV erweitert seinen Kader mit jungen und hungrigen Talenten aus der eigenen Jugend. Mit David Foidl, Elias Preisegger, Franz Thurner, Simon Haller, Christopher Galloner, David Wolf und Lukas Singer kommt viel frisches Blut hinzu. Zudem feiert Evergreen und Strafraum-Wühler Simon Schädle sein Comeback für Rot und Weiß. Einen Neuzugang gibt es auch noch zu vermelden.

Jonas Tschiderer schließt sich nach Probetrainingseinheiten im Frühjahr unserem Verein an. Herzlich willkommen beim FCV Jonas. Auf viele tolle und erfolgreiche Jahre.